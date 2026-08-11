Đền bù dự án cải tạo rạch Văn Thánh có nơi lên tới gần 257 triệu đồng/m²

Theo dự thảo, có 1.021 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Trong đó, có 329 hộ bị giải tỏa một phần và 692 hộ phải giải tỏa toàn bộ. Trong số các trường hợp bị ảnh hưởng, dự kiến có 749 trường hợp giải tỏa toàn phần được bố trí tái định cư.

Quỹ nhà phục vụ dự án gồm 391 căn hộ tại khu vực quận Bình Thạnh cũ bao gồm: 16 căn tại chung cư tái định cư số 4 Phan Chu Trinh (phường Bình Thạnh); 5 căn tại chung cư lô D (phường Thạnh Mỹ Tây); 300 căn nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh và 70 căn tại chung cư 283 Lê Quang Định (phường Gia Định).

Các trường hợp đủ điều kiện có thể lựa chọn căn hộ tái định cư, căn hộ nhà ở xã hội hoặc nhận hỗ trợ bằng tiền để tự lo chỗ ở theo quy định.

Các hộ dân cư bị ảnh hưởng sẽ được đền bù với mức giá từ 9,8 - 257 triệu đồng/m².

Tổng kinh phí dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự kiến hơn 6.812 tỉ đồng.

Về mức giá đất dự kiến bồi thường, mức cao nhất gần 257 triệu đồng/m², áp dụng đối với đất ở vị trí 1 mặt tiền và mặt hẻm đường Điện Biên Phủ. Tiếp theo là đối với đất ở vị trí 1 mặt tiền đường Điện Biên Phủ có mức giá khoảng 249,5 triệu đồng/m².

Đối với một số địa điểm khác như tại khu vực đường Ngô Tất Tố, đất ở có vị trí hai mặt tiền đường Ngô Tất Tố và đường Phú Mỹ có mức bồi thường cao nhất hơn 172 triệu đồng/m²; đất ở mặt tiền đường Võ Oanh có giá dự kiến hơn 168,3 triệu đồng/m²; trên đường Phạm Viết Chánh, giá đất ở mặt tiền dự kiến hơn 168,3 triệu đồng/m²; đất ở mặt tiền và mặt hẻm đường Phú Mỹ khoảng 144,7 triệu đồng/m²; đất ở trong hẻm đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn từ cầu Thị Nghè đến vòng xoay Hàng Xanh) giá dự kiến dao động từ hơn 111 triệu đồng đến hơn 136,4 triệu đồng/m²; tại các hẻm đường Nguyễn Văn Thương, đất ở dự kiến từ hơn 80 triệu đồng đến hơn 102 triệu đồng/m².

Còn đối với nhóm đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm có mức từ khoảng 11,89 triệu đồng đến hơn 18 triệu đồng/m²; đất trồng cây hàng năm từ hơn 9,8 triệu đồng đến hơn 15,4 triệu đồng/m².

Các mức nêu trên là đơn giá quyền sử dụng đất để tính bồi thường, hỗ trợ theo vị trí và loại đất. Tiền bồi thường của từng trường hợp sẽ được xác định trên cơ sở diện tích đất, vị trí, loại đất và hồ sơ cụ thể.

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh có tổng mức đầu tư hơn 8.555 tỉ đồng, được chia thành 2 dự án thành phần.

Ngoài dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng nói trên, dự án xây lắp, nạo vét rạch và xây dựng hạ tầng kỹ thuật có vốn hơn 1.743 tỷ đồng.

Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi của dự án rạch Văn Thánh khoảng 237.214 m², trong đó đất ở chiếm hơn 74.904 m².

Toàn bộ tuyến rạch Văn Thánh sẽ được cải tạo trên chiều dài khoảng 2,24 km, gồm tuyến rạch chính dài gần 1,96 km và một nhánh rạch phụ dài khoảng 275 m.

Lòng rạch sẽ được nạo vét sâu khoảng 3 m, chiều rộng từ 25 - 80 m. Hai bên rạch sẽ được xây dựng hệ thống kè bê tông.

Dự án cũng đầu tư các tuyến đường ven rạch và đường song hành kết nối với đường Điện Biên Phủ, có mặt cắt rộng từ 11 - 20 m.