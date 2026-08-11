Công an xác minh nhóm người hành hung đôi nam nữ giữa phố Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 11/8, Công an phường Hà Đông (Hà Nội) xác minh video clip ghi lại cảnh một nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại khu vực giao phố Bà Triệu và đường Quang Trung, phường Hà Đông.

Hình ảnh trong clip cho thấy một nhóm người gồm cả nam và nữ vây quanh, chửi bới rồi đánh hội đồng cô gái. Hai người đàn ông trong nhóm cũng liên tục tấn công một nam thanh niên đi cùng.

Hiện trường vụ việc.

Do bị nhiều người bao vây, cô gái và nam thanh niên gần như không thể chống đỡ. Chứng kiến sự việc, một người đàn ông trung tuổi tiến đến can ngăn. Tuy nhiên, một số người trong nhóm vẫn tỏ thái độ hung hãn, có ý định tiếp tục lao vào những người bị đánh.

Đoạn video sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm, khiến nhiều người bức xúc.

Đại diện Công an phường Hà Đông xác nhận đến thời điểm hiện tại, những người bị hành hung chưa đến cơ quan công an trình báo. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đang tích cực xác minh danh tính những người liên quan, nguyên nhân và diễn biến cụ thể của vụ việc để xử lý theo quy định.

Hồi tháng 6, một cô gái ở Hà Nội cũng bị hành hung khi đang trên đường về nhà. Vụ việc xảy ra tại khu vực ngõ 49 Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, Hà Nội).

Theo lời kể của nạn nhân, khoảng từ 3h15 đến 3h17 ngày 25/6, sau khi tan ca trở về nhà, cô gái dừng xe trước cửa để lấy chìa khóa thì bất ngờ bị hai đối tượng tiếp cận từ phía sau. Cả hai đối tượng đều cầm hung khí được mô tả là dao hoặc vật tương tự, dài khoảng 30 cm.

Một đối tượng được cho là đã dùng tay siết cổ từ phía sau khiến cô gái bất tỉnh và ngã đập mặt xuống đường. Không chỉ bị hành hung, nạn nhân còn bị các đối tượng đe dọa và sàm sỡ.

Cô gái đến Công an phường Lĩnh Nam trình báo ngay sau đó.