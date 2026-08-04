Điều nhân viên đi cất tiền rồi thiệt mạng trong động đất, công ty Nhật xin lỗi

(VTC News) -

Khoảnh khắc vụ nổ xảy ra tại trung tâm thương mại Nhật Bản sau động đất.

Công ty vận hành chuỗi cửa hàng tại tỉnh Kumamoto (Nhật Bản) lên tiếng xin lỗi sau khi xác nhận hai nhân viên thiệt mạng trong vụ nổ tại trung tâm thương mại Aeon Mall Kumamoto hôm 28/7 đã được yêu cầu quay trở lại cửa hàng để cất tiền vào két sắt. Hai nhân viên này trước đó đã sơ tán vì động đất.

Công ty Habita, đơn vị điều hành chuỗi cửa hàng bán đồ gia dụng và hàng tạp hóa, cho biết đại diện công ty đã gặp và gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân vào ngày 2/8.

Vụ nổ lớn xảy ra tại Aeon Mall Kumamoto, ở thị trấn Kashima, tỉnh Kumamoto, hôm 28/7 sau trận động đất mạnh, khiến 7 người thiệt mạng, trong số đó có hai nhân viên của Habita.

Đại diện công ty đã gặp và gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân vào ngày 2/8. (Ảnh: Mainichi)

Theo Habita, khi trận động đất mạnh xảy ra, nữ nhân viên 22 tuổi rời khỏi trung tâm thương mại theo hướng dẫn sơ tán. Tuy nhiên, cô cùng một đồng nghiệp sau đó quay trở lại cửa hàng trên tầng hai. Nguyên nhân là quản lý cửa hàng, chuyển chỉ đạo từ giám đốc kinh doanh của công ty, yêu cầu hai nhân viên đưa số tiền trong máy tính tiền vào két sắt đặt tại kho phía sau cửa hàng.

Chỉ đạo này được đưa ra khoảng 50 phút sau trận động đất.

Habita cho biết hai nhân viên được yêu cầu phải xin phép ban quản lý Aeon trước khi quay trở lại trung tâm thương mại, song công ty không biết họ có thực hiện thủ tục này hay không.

Sau khi quay lại cửa hàng, cả hai mắc kẹt trong vụ nổ và tử vong.

Đại diện công ty đã gặp và gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân vào ngày 2/8. (Ảnh: Mainichi)

Ông Yuse Koji, giám đốc kinh doanh của Habita - người đưa ra chỉ đạo - thừa nhận quyết định của mình là sai lầm. “Tôi cho rằng chỉ đạo đó là không phù hợp. Tôi vô cùng hối hận”. Ông cũng gửi lời xin lỗi chân thành tới gia đình các nạn nhân và cho biết công ty đang xem xét các biện pháp xử lý, bao gồm tiến hành điều tra toàn bộ sự việc.

Theo Mainichi Shimbun, một trong hai nạn nhân là Kurumi Otake, 22 tuổi, sống tại thành phố Kumamoto. Ngày 2/8, Chủ tịch Habita Keima Ueno cùng một lãnh đạo khác đã đến dự lễ tang của cô và trực tiếp xin lỗi gia đình, đồng thời trao bản tường trình về diễn biến vụ việc.

Sau khi nhận lời xin lỗi, mẹ của Kurumi Otake bật khóc và nói: “Con gái tôi sẽ không bao giờ trở về nữa”.

Chủ tịch Habita bày tỏ: “Tôi vô cùng ân hận và xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới tất cả các gia đình có người thân thiệt mạng”.

Hiện nguyên nhân vụ nổ tại Aeon Mall Kumamoto vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.