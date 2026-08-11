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Xuất bản ngày 11/08/2026 07:04 AM
Xuất bản ngày 11/08/2026 07:04 AM

Ít nhất 111 người thiệt mạng trong động đất mạnh 7,4 độ richter tại Colombia

Phương Anh
Phương Anh
(VTC News) -

Ít nhất 111 người được xác nhận thiệt mạng và nhiều người bị thương sau trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra tại miền tây Colombia hôm 10/8.

Toà nhà đổ sập sau động đất.

Đây được cho là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận tại Colombia trong một thập niên qua.

Đây được cho là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận tại Colombia trong một thập niên qua.

Các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Một số công trình bị sập, trong đó có khu điều trị nhi khoa và sơ sinh của một bệnh viện ở thành phố Cali.

Một số công trình bị sập, trong đó có khu điều trị nhi khoa và sơ sinh của một bệnh viện ở thành phố Cali.

Chính phủ Colombia đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia và triển khai binh sĩ tới các khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Chính phủ Colombia đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia và triển khai binh sĩ tới các khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tâm chấn được xác định tại San José del Palmar, một khu vực kém phát triển ở miền tây Colombia, cách thủ đô Bogotá khoảng 150 dặm (240 km) về phía tây.

Tâm chấn được xác định tại San José del Palmar, một khu vực kém phát triển ở miền tây Colombia, cách thủ đô Bogotá khoảng 150 dặm (240 km) về phía tây.

Rung chấn được cảm nhận mạnh tại Bogotá, khiến chuông cảnh báo vang lên và người dân sơ tán ra đường để đề phòng.

Rung chấn được cảm nhận mạnh tại Bogotá, khiến chuông cảnh báo vang lên và người dân sơ tán ra đường để đề phòng.

Trong bối cảnh thiệt hại tiếp tục được đánh giá, Mỹ tuyên bố sẽ hỗ trợ Colombia 15,5 triệu USD cho các hoạt động cung cấp nơi trú ẩn, lương thực, bảo vệ người dân và đánh giá thiệt hại do động đất.

Trong bối cảnh thiệt hại tiếp tục được đánh giá, Mỹ tuyên bố sẽ hỗ trợ Colombia 15,5 triệu USD cho các hoạt động cung cấp nơi trú ẩn, lương thực, bảo vệ người dân và đánh giá thiệt hại do động đất.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẵn sàng hỗ trợ Tổng thống Abelardo de la Espriella và chính phủ Colombia trong quá trình xác định nhu cầu tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẵn sàng hỗ trợ Tổng thống Abelardo de la Espriella và chính phủ Colombia trong quá trình xác định nhu cầu tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Phó Tổng thống Colombia José Manuel Restrepo đã tới Manizales, thuộc tỉnh Caldas, để chỉ đạo Trung tâm Chỉ huy Thống nhất và điều phối hoạt động ứng phó.

Phó Tổng thống Colombia José Manuel Restrepo đã tới Manizales, thuộc tỉnh Caldas, để chỉ đạo Trung tâm Chỉ huy Thống nhất và điều phối hoạt động ứng phó.

Manizales là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất.

Manizales là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất.

Restrepo cho biết ông sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao để thu xếp việc tiếp nhận nguồn lực và hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Ông nhấn mạnh tình hình khó khăn hiện nay đòi hỏi sự đoàn kết và hành động khẩn cấp.

Restrepo cho biết ông sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao để thu xếp việc tiếp nhận nguồn lực và hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Ông nhấn mạnh tình hình khó khăn hiện nay đòi hỏi sự đoàn kết và hành động khẩn cấp.

Tại thành phố Cali, miền tây Colombia, một phần Bệnh viện Đại học Cali đã bị sập, khiến một số bệnh nhân mắc kẹt bên dưới đống đổ nát. Giám đốc bệnh viện Irne Torres Castro cho biết khoảng 30% cơ sở hạ tầng của bệnh viện bị sập, trong đó có ba tầng dành cho khoa nhi, khoa nội và một phần khu sơ sinh.

Tại thành phố Cali, miền tây Colombia, một phần Bệnh viện Đại học Cali đã bị sập, khiến một số bệnh nhân mắc kẹt bên dưới đống đổ nát. Giám đốc bệnh viện Irne Torres Castro cho biết khoảng 30% cơ sở hạ tầng của bệnh viện bị sập, trong đó có ba tầng dành cho khoa nhi, khoa nội và một phần khu sơ sinh.

Chính quyền thành phố Cali cho biết ít nhất bốn người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát. Nhiều bệnh nhân khác được sơ tán và điều trị tạm thời tại khu vườn của bệnh viện, trong khi một số được chuyển tới các cơ sở y tế khác.

Chính quyền thành phố Cali cho biết ít nhất bốn người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát. Nhiều bệnh nhân khác được sơ tán và điều trị tạm thời tại khu vườn của bệnh viện, trong khi một số được chuyển tới các cơ sở y tế khác.

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