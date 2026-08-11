Ít nhất 111 người thiệt mạng trong động đất mạnh 7,4 độ richter tại Colombia

Chính quyền thành phố Cali cho biết ít nhất bốn người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát. Nhiều bệnh nhân khác được sơ tán và điều trị tạm thời tại khu vườn của bệnh viện, trong khi một số được chuyển tới các cơ sở y tế khác.