Xe tải cẩu tông loạt xe máy đang dừng đèn đỏ ở Hà Tĩnh

Khoảng 7h ngày 11/8, tại nút giao quốc lộ 1 với đường vào Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh chụp màn hình)

Thời điểm này, nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ trên quốc lộ 1, trước cổng chính Công ty Formosa Hà Tĩnh thì xảy ra va chạm.

Xe tải cẩu BKS 72C-105.xx chạy hướng Hà Tĩnh - Quảng Trị, khi đến nút giao đã tông vào phía sau 4 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Vụ tai nạn khiến 3 người đi xe máy bị thương, được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Lực lượng chức năng phường Hoành Sơn phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đến hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.