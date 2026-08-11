ĐBQH đề xuất làm điểm dừng cho người đi xe máy gọi điện thoại, shipper trả hàng

(VTC News) -

Đề xuất trên được đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh (Đoàn Gia Lai) đưa ra khi góp ý vào dự án Luật Phát triển đô thị, sáng 11/8, tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh.

Nhận định để thành phố phát triển thì hệ thống giao thông cũng cần được phát triển đồng bộ, ông Nguyễn Văn Cảnh nêu thực tế các đô thị hiện vẫn đối mặt với nhiều bài toán như ùn tắc, tai nạn giao thông, thiếu nơi đỗ xe và tổ chức giao thông chưa thực sự hiệu quả.

“Giải bài toán khó về giao thông đô thị hiện nay cần áp dụng đồng thời nhiều phương pháp, quy tắc mới, mô hình tổ chức giao thông hiệu quả và tiên tiến“, đại biểu nói.

Do vậy, đại biểu đề nghị dự thảo Luật bổ sung quy định: thí điểm các phương pháp, quy tắc, mô hình tổ chức giao thông giải quyết các vấn đề giao thông đô thị; áp dụng trực tiếp các quy định trong Công ước giao thông đường bộ 1968 mà Việt Nam là thành viên.

“Tôi cũng đề xuất quy định cho phép các thành phố tổ chức thí điểm những khu vực dừng xe máy để người dân gọi điện thoại, nơi shipper dừng xe giao hàng dọc theo các tuyến đường. Điều này giúp giảm va chạm giao thông khi hiện nay rất nhiều người vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại hay shipper phải đứng trên lòng đường để giao hàng gây kẹt xe“, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh nêu đề xuất.

Liên quan thẩm quyền của HĐND thành phố trong việc hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm, ông Cảnh đề nghị bổ sung điều kiện “sau khi đã tổ chức thực hiện các giải pháp để tối ưu khả năng đáp ứng của hạ tầng giao thông hiện hữu”.

“Trong thời gian vừa qua, tôi thấy khi thành phố áp dụng một số giải pháp như tổ chức lại giao thông tại các ngã tư, vòng xuyến thì tình trạng ùn tắc giao thông tại các điểm này giảm đi rất đáng kể“, ông Cảnh dẫn thực tế.

Từ thực tế trên, đại biểu đề nghị điểm g khoản 1 Điều 14 dự thảo Luật được thể hiện theo hướng cho phép hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm thành phố để giảm ùn tắc, giảm phát thải và áp dụng phí giảm ùn tắc giao thông, nhưng chỉ sau khi đã triển khai các giải pháp nhằm tối ưu khả năng đáp ứng của hạ tầng giao thông hiện hữu.

Về phát triển giáo dục và đào tạo, dự thảo Luật quy định UBND thành phố được bổ sung chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Ông Cảnh đồng tình với quy định này, bởi các thành phố có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy, trong khi người học cũng có nhu cầu tiếp cận chương trình ở mức độ cao hơn mặt bằng chung cả nước.

“Tuy nhiên, với thời gian hạn chế, các cháu học sinh cần có thời gian vui chơi thì thành phố sẽ chọn bổ sung chương trình giáo dục như thế nào? Ở những môn nào? Toán, Tin học hay Ngoại ngữ, Lịch sử, Văn học hay Đạo đức, Giáo dục…“, ông Cảnh đặt vấn đề.

Theo đại biểu, nội dung bổ sung vào chương trình giáo dục sẽ tác động trực tiếp đến học sinh, vì vậy cần được lấy ý kiến rộng rãi, thẩm định và xác định rõ trách nhiệm đối với chất lượng nội dung. Ông đề nghị cơ quan soạn thảo quan tâm, quy định cụ thể quy trình đánh giá chất lượng chương trình giáo dục bổ sung trong dự thảo Luật.

Ông Cảnh cũng nêu thực tế hiện nay, không ít trẻ em chưa có thói quen chủ động chào hỏi khi khách đến nhà. Theo ông, lời chào tưởng chừng đơn giản nhưng nếu không được thực hiện đúng lúc, trẻ có thể bị xem là thiếu lễ phép và đây là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc.

Đại biểu cho biết, có ý kiến cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc cha mẹ, thầy cô chưa chú trọng dạy trẻ kỹ năng này. Tuy nhiên, qua đọc 5 cuốn sách Đạo đức ở bậc tiểu học hiện nay, ông không thấy nội dung dạy trẻ chào hỏi. Trong khi đó, sách Đạo đức lớp 1 năm 1993, tại bài 13, đã có nội dung về lễ phép chào hỏi người lớn, như chào bạn của thầy cô, ông bà, cha mẹ và khách đến nhà.

“Vì vậy tôi đề nghị thành phố cho thí điểm đưa nội dung dạy trẻ biết chào người lớn vào nội dung chương trình giáo dục phổ thông bổ sung cấp 1. Thầy cô và cha mẹ phối hợp uốn nắn trẻ để học đi đôi với hành. Nếu việc này giúp trẻ lễ phép hơn khi gặp người lớn thì Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể cập nhật nội dung này vào sách đạo đức cấp 1 hiện hành“, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh nói thêm.