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Xuất bản ngày 11/08/2026 12:20 PM
Xuất bản ngày 11/08/2026 12:20 PM

Gã đàn ông mặc áo nâu sòng đánh bé trai tàn bạo như thời trung cổ

Minh Tuệ
Minh Tuệ
(VTC News) -

Theo chính quyền địa phương, công an và các phòng ban vào cuộc xác minh người đàn ông mặc áo nâu sòng đánh đập cháu bé như thời trung cổ xảy ra tại chùa Bầu.

Ngày 11/8, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phúc (Phú Thọ) cho biết địa phương đang xác minh thông tin cháu bé bị người mặc áo nâu đánh đập như thời trung cổ xảy ra tại chùa Bầu.

“Chúng tôi đã nhận được thông tin và yêu cầu công an, các phòng ban của phường xác minh, báo cáo lên tỉnh… Quan điểm là xử lý nghiêm”, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phúc cho hay.

Theo vị này, nếu vụ việc này xác minh đúng như phản ảnh thì là sự việc rất nghiêm trọng.

Hình ảnh người đàn ông mặc áo nâu sòng đánh đập cháu bé gây phẫn nộ.

Hình ảnh người đàn ông mặc áo nâu sòng đánh đập cháu bé gây phẫn nộ.

Trước đó, báo chí và mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông mặc quần áo nâu cầm roi vụt liên tiếp vào một cháu nhỏ.

Những cú vụt mạnh khiến cháu bé đau đớn, gào khóc “em đau lắm rồi, làm ơn... chảy máu rồi”. Mặc dù cháu nhỏ liên tục khóc lóc xin tha, người đàn ông tiếp tục túm tóc, dúi đầu nạn nhân.

Bên cạnh, nhiều cháu nhỏ khác ngồi co ro dưới nền đất chứng kiến bạn bị hành hung, có bé sợ hãi khóc thút thít nhưng không dám lên tiếng.

Đoạn clip dài hơn 40 giây khiến cộng đồng mạng phẫn nộ trước hành vi tàn bạo của người đàn ông. Nhiều người bức xúc đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm người đàn ông mặc áo nâu và có cách bảo vệ an toàn có những trẻ nhỏ ở nơi này.

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