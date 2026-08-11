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Xuất bản ngày 11/08/2026 02:39 PM
Xuất bản ngày 11/08/2026 02:39 PM

Bí mật dưới lòng đất: Chiếc ví cùng ảnh chân dung trong mộ liệt sĩ tại Lâm Đồng

(VTC News) -

Trong lúc khai quật, lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc ví chứa ảnh chân dung trong phần mộ liệt sĩ vô danh.

VTC News
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