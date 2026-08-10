Ít nhất 30 người chết sau trận động đất ở Colombia

(VTC News) -

Trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra tại Colombia hôm 10/8.

Theo thống kê của CNN dựa trên báo cáo từ các thống đốc và thị trưởng tại những khu vực bị ảnh hưởng, 18 người thiệt mạng tại Pereira, thuộc tỉnh Risaralda; 2 người tại Manizales, tỉnh Caldas; 4 người tại tỉnh Chocó; 1 người tại Quibdó, thủ phủ tỉnh Chocó; 3 người tại Calima El Darién; 1 người tại Zarzal, tỉnh Valle del Cauca; và 1 người tại Támesis, tỉnh Antioquia.

Tâm chấn trận động đất được xác định tại San José del Palmar, thuộc tỉnh Chocó ở phía tây bắc Colombia, cách Thủ đô Bogotá khoảng 280 km. Rung chấn được cảm nhận mạnh tại thủ đô, chuông cảnh báo vang lên và người dân sơ tán ra đường để đề phòng.

Thống đốc tỉnh Chocó xác nhận “có người bị thương và các tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng” tại thủ phủ Quibdó. Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella - người vừa nhậm chức hôm thứ Sáu (7/8) - đã triệu tập một ủy ban khẩn cấp để xử lý hậu quả của trận động đất.

Nhiều tòa nhà đổ sập sau trận động đất.

Các nhà lãnh đạo quốc tế tại Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu và Trung Đông đang đề nghị hỗ trợ Colombia trong công tác cứu hộ sau trận động đất mạnh 7,4 độ gây thiệt hại nghiêm trọng.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết “theo dõi sát sao” tình hình động đất, “sẵn sàng hỗ trợ người dân Colombia” và chính quyền nước này.

Trong khi đó, chính trị gia Venezuela Maria Corina Machado gửi lời “đoàn kết và cầu nguyện” tới Colombia sau trận động đất. Bà nói người Venezuela hiểu từ chính trải nghiệm của mình rằng tình đoàn kết quốc tế quan trọng như thế nào trước một thảm họa có quy mô như vậy.

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele cho biết chính phủ nước này “sẵn sàng hỗ trợ ngay lập tức bằng các đội cứu hộ, nhân viên y tế, nhân viên cấp cứu, vật tư hoặc bất kỳ hình thức hỗ trợ nào khác”.

Bộ Ngoại giao Guatemala công bố số điện thoại khẩn cấp dành cho công dân nước này đang ở Colombia, đồng thời kêu gọi họ chú ý đến hướng dẫn của chính quyền địa phương và chỉ tham khảo các nguồn thông tin chính thức.

Các quan chức Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và mong tất cả những người bị thương nhanh chóng bình phục

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết bà theo dõi những thông tin mới nhất về trận động đất dữ dội xảy ra tại Colombia. Bà gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người dân Colombia, các gia đình bị ảnh hưởng và tất cả những người đang tham gia hoạt động cứu trợ, hỗ trợ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi tin tức về trận động đất là “khủng khiếp”, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng và tất cả những người bị ảnh hưởng.

Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar đề nghị người đồng cấp Colombia nhận “mọi sự hỗ trợ mà Israel có thể cung cấp”, đồng thời nói “suy nghĩ và lời cầu nguyện của tôi hướng tới người dân Colombia trong những thời điểm khó khăn này”.