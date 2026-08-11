TP.HCM sẽ có 1 triệu m² văn phòng ở 2 bên bờ sông Sài Gòn từ Trung tâm tài chính

(VTC News) -

Chia sẻ tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam diễn ra ngày 11/8 tại TP.HCM, ông Lê Trọng Hiếu - Giám đốc Cấp cao, Trưởng Bộ phận Dịch vụ cho thuê, CBRE Việt Nam, cho rằng nhu cầu thuê văn phòng tại TP.HCM đang có sự chuyển dịch rõ nét. Khách thuê ưu tiên các tòa nhà có chất lượng cao, vị trí tốt và khả năng đáp ứng nhu cầu mở rộng trong tương lai.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, giá thuê văn phòng hạng A tại TP.HCM dao động khoảng 47 - 50 USD/m²/tháng, với tỷ lệ trống chỉ còn 16,7%, giảm đáng kể so với mức hơn 22% của năm 2025.

Văn phòng hạng B giá thuê khoảng 27 - 30 USD/m²/tháng, tỷ lệ trống khoảng 12,8%.

76% nguồn cung văn phòng tương lai dự kiến nằm trong khu vực VIFC - HCMC, đều thuộc phân khúc hạng A. (Ảnh phối cảnh)

Tại khu vực Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM (VIFC - HCMC), nguồn cung văn phòng đang có khoảng 766.000 m², và có thể tăng lên 1 triệu m² vào năm 2030, khi các dự án cao cấp tại 2 bên bờ sông Sài Gòn đang đầu tư sẽ hoàn thiện.

Ở thời điểm đó, tổng nguồn cung văn phòng toàn TP.HCM sẽ đạt khoảng 2 triệu m².

Ông Lê Trọng Hiếu cho rằng sự ra đời của VIFC - HCMC tạo thêm một động lực mới cho thị trường bất động sản văn phòng thành phố, kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của thị trường văn phòng trong trung và dài hạn, không chỉ ở khía cạnh nguồn cung mà còn ở khả năng thu hút các nhóm khách thuê mới.

Việc thu hút các định chế tài chính quốc tế, quỹ đầu tư, doanh nghiệp fintech và các ngành dịch vụ chuyên nghiệp sẽ tạo ra làn sóng dịch chuyển doanh nghiệp và nhân tài chất lượng cao về TP.HCM, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn đối với không gian làm việc đạt chuẩn quốc tế, đặc biệt là tại khu vực VIFC-HCMC.

Trong giai đoạn 2026 - 2028, thị trường TP.HCM dự kiến đón thêm hơn 175.000 m² nguồn cung văn phòng mới. Trong đó, khoảng 76% nguồn cung văn phòng tương lai dự kiến nằm trong khu vực VIFC - HCMC, đều thuộc phân khúc hạng A, phản ánh kỳ vọng của thị trường đối với sự hình thành của một hệ sinh thái tài chính hiện đại tại TP.HCM.

“VIFC - HCMC và khu vực trung tâm văn phòng hạng A trong tương lai gần có thể trở thành một khái niệm giao thoa. Nhắc đến Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM, nghĩa là nhắc đến khu trung tâm văn phòng hạng A và ngược lại”, ông Hiếu nhận định.

Tuy nhiên, việc hàng loạt dự án cùng tập trung tại một khu vực cũng có thể tạo ra áp lực cạnh tranh về giá thuê và khách hàng. Như sự xuất hiện đồng thời của các dự án như The Nexus, The Sun Tower, Saigon Centre giai đoạn 3...

Khu vực Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM sẽ đạt 1 triệu m² văn phòng trong 4 năm tới. (Ảnh: Q.Nguyễn)

Nhưng VIFC - HCMC sẽ nâng cao tiêu chuẩn lựa chọn văn phòng của thị trường.

Bởi để thu hút các định chế tài chính và doanh nghiệp quốc tế, chủ đầu tư sẽ tập trung vào các yếu tố cốt lõi như hiệu quả mặt sàn, chất lượng vận hành, hạ tầng công nghệ, tiêu chuẩn ESG và trải nghiệm người dùng.

Tính đến nửa đầu năm 2026, nguồn cung văn phòng tại TP.HCM đạt khoảng 1,7 triệu m², tăng đáng kể so với khoảng 1 triệu m² của năm 2015.

Đại diện CBRE nhấn mạnh, sự phát triển của thị trường văn phòng TP.HCM trong một thập kỷ qua không diễn ra theo đường thẳng, mà gắn với từng bước phát triển về hạ tầng, vị trí và sản phẩm.

Các cột mốc đáng chú ý gồm sự xuất hiện của các tòa nhà văn phòng hạng A tại khu trung tâm Thành phố; sự phát triển của Khu đô thị Thủ Thiêm và các dự án văn phòng dọc hai bờ sông Sài Gòn.

Đặc biệt năm 2026, yếu tố mới xuất hiện làm thay đổi thị trường văn phòng là sự hình thành của VIFC - HCMC.

Cũng theo ông Hiếu, công nghệ, ngân hàng - bảo hiểm và sản xuất là 3 nhóm khách thuê lớn từ 2025 đến nay. Doanh nghiệp không còn đơn thuần tìm một nơi có giá thuê cạnh tranh mà quan tâm nhiều hơn đến chất lượng tòa nhà, vị trí, khả năng mở rộng trong tương lai cũng như hình ảnh đối với khách hàng và nhân viên.

Trong lĩnh vực công nghệ, nhu cầu không chỉ đến từ các doanh nghiệp phần mềm mà còn mở rộng sang các trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D), đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn. Cùng với việc Việt Nam tiếp tục là cứ điểm sản xuất của nhiều tập đoàn lớn, các doanh nghiệp sản xuất vẫn duy trì nhu cầu đặt văn phòng tại TP.HCM.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực mới như tài chính hàng không, tài chính hàng hải, tài chính xanh và fintech cũng có nhu cầu cao.

Đặc biệt, sự phát triển của VIFC - HCMC không chỉ tạo thêm nhu cầu đối với văn phòng mà còn có thể tạo hiệu ứng lan tỏa sang khách sạn, F&B, dịch vụ và thị trường nhân lực chất lượng cao.

Nếu Trung tâm tài chính quốc tế thu hút thêm những lĩnh vực mới như tài chính hàng không, tài chính hàng hải, tài chính xanh, fintech... nguồn cầu văn phòng sẽ có thêm dư địa tăng trưởng.

“Trong vòng 5-10 năm tới, chúng tôi kỳ vọng VIFC - HCMC sẽ góp phần thu hút thêm các định chế tài chính, doanh nghiệp quốc tế và dòng vốn chất lượng cao, từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với các tòa nhà văn phòng hạng A đạt chuẩn quốc tế”, ông Hiếu cho biết thêm.