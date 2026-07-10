Ngân hàng đầu tiên đặt trụ sở ở trung tâm tài chính, cam kết dòng vốn 2 tỷ USD

(VTC News) -

Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) sáng 10/7 đã nhận được cam kết từ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), nhằm xây dựng các giải pháp tài chính và huy động nguồn vốn dự kiến khoảng 2 tỷ USD cho các dự án hạ tầng, công trình trọng điểm và trái phiếu đô thị Thành phố.

Cam kết với sự chứng kiến của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và lãnh đạo sở, ngành, Ban điều hành VIFC - HCMC, tại lễ đặt trụ sở đầu tiên của Ngân hàng TNHH Một thành viên Việt Nam hiện đại (MBV) ở TP.HCM, tại tòa nhà VIFC-HCMC, số 8 Nguyễn Huệ - phường Sài Gòn. Đây cũng là ngân hàng đầu tiên đặt trụ ngay trong tòa nhà điều hành VIFC - HCMC.

Theo nội dung ký kết, VIFC - HCMC tập trung kết nối cơ hội và điều phối vĩ mô hạ tầng dịch vụ đạt chuẩn quốc tế, tạo không gian phát triển tối ưu cho các thành viên.

MB cam kết huy động nguồn vốn khoảng 2 tỷ USD cho cho TP.HCM, hướng tới các dự án hạ tầng, công trình trọng điểm, trái phiếu đô thị của TP.HCM.

MB, với vai trò thành viên sáng lập VIFC - HCM, sẽ hỗ trợ nguồn lực vững chắc cùng thế mạnh hệ thống trên 4 lĩnh vực, trọng tâm là tài trợ thương mại quốc tế, ngân hàng đầu tư, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái đa ngành.

MB cam kết đồng hành cùng Cơ quan điều hành VIFC-HCMC xây dựng và đề xuất các giải pháp tài chính hiệu quả, nhằm thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt huy động nguồn lực dự kiến khoảng 2 tỷ USD cho TP.HCM, hướng tới các dự án hạ tầng, công trình trọng điểm, trái phiếu đô thị của TP.HCM.

Ngân hàng MBV sẽ giữ vai trò trực tiếp triển khai, cung cấp giải pháp tài chính tại tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ. Đồng thời xây dựng các mô hình hợp tác phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lâu dài cùng VIFC-HCMC.

MBV là tên gọi mới của Ngân hàng Đại Dương (OceanBank), sau khi được chuyển giao bắt buộc và đổi tên. Ngân hàng này thuộc sở hữu 100% vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB).

Ngoài MBV đặt trụ sở tại tòa nhà điều hành VIFC - HCMC, hiện đã có 7 ngân hàng nội địa thông qua chủ trương thành lập ngân hàng con, để đặt trụ sở tại VIFC-HCMC. Các ngân hàng này bao gồm Vietcombank, HDBank, SHB, MB, TPBank, LPBank và VietinBank.

Hiện đã có nhiều ngân hàng trong và ngoài nước thực hiện các thủ tục đặt trụ sở tại VIFC - HCMC.

Ở nhóm ngân hàng nước ngoài, UOB (Singapore) ngày 1/7 cũng đầu tư 450 triệu USD để xây dựng trụ sở tại VIFC - HCMC, trở thành ngân hàng ngoại đầu tiên xây dựng trụ sở tại khu trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Tòa nhà trụ sở văn phòng hàng A cao 36 tầng mang tên UOB Plaza TP.HCM, được xây dựng tại số 2 Tôn Đức Thắng, khu vực Ba Son, dự kiến hoàn thành vào năm 2030, thể hiện cam kết đầu tư lâu dài của cùa ngân hàng tại Việt Nam và tham gia vào mục tiêu phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM.

Thông qua việc đặt trụ sở chính tại VIFC-HCMC, UOB cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kết nối Việt Nam với các dòng vốn, thương mại và đầu tư trong khu vực cũng như trên toàn cầu.

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC, hiện đã có hơn 19,1 tỷ USD cam kết đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM.

Trong năm 2026, mục tiêu của VIFC HCMC là thu hút khoảng 10 tỷ USD vốn thực tế, để tập trung cho đầu tư phát triển, đóng góp vào nhu cầu vốn bức thiết của nền kinh tế hiện nay.

VIFC - HCMC cũng có kế hoạch thành lập sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trong Trung tâm tài chính quốc tế, để không chỉ huy động vốn cho doanh nghiệp trong nước mà cho cả khu vực bằng những mô hình mới, những hình thức huy động mới.