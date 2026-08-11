(VTC News) -

Dự báo thời tiết miền Nam ngày 12/8

Theo dự báo từ trung tâm khí tượng, thời tiết miền Nam ngày mai 12/8 chủ yếu nhiều mây. Ban ngày, các khu vực có mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều tối và đêm, mưa dông xu hướng gia tăng, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có thể xảy ra mưa to đến rất to.

Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đặc biệt trong khoảng thời gian từ chiều tối đến đêm, khi mưa dông khả năng phát triển mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ phổ biến 24-27°C, trong khi nhiệt độ cao nhất ở mức 32-35°C. Thời tiết ban ngày vẫn có những khoảng nắng, khiến nền nhiệt tăng cao trước khi mưa dông xuất hiện vào cuối ngày.

Gió tây đến tây nam cấp 2-3.

Cảnh báo mưa dông, lốc sét tại Nam Bộ

Theo thông tin cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong thời gian có mưa dông, người dân tại Nam Bộ cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Cụ thể, các cơn dông khả năng đi kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Một số khu vực có thể xuất hiện mưa lớn trong thời gian ngắn, gây ngập cục bộ tại vùng trũng thấp, đô thị và những nơi có hệ thống thoát nước hạn chế.

Khi có dông sét, người dân nên hạn chế hoạt động ngoài trời, không đứng dưới cây lớn hoặc gần các công trình, cột điện, biển quảng cáo. Người điều khiển xe máy, ô tô cũng cần chú ý khi di chuyển trong điều kiện mưa lớn và gió mạnh.

Dự báo thời tiết miền Nam ngày mai 12/8: Mưa dông gia tăng, có nơi mưa rất to

Dự báo thời tiết TP.HCM ngày mai 12/8

Thời tiết TP.HCM ngày mai 12/8 được dự báo nhiều mây. Ban ngày có mưa rào và dông vài nơi. Về chiều tối và đêm, mưa rào và dông rải rác có khả năng xuất hiện, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Nhiệt độ thấp nhất tại TP.HCM dao động 24-26°C, nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Thời tiết trong ngày có sự thay đổi rõ rệt. Ban ngày, nền nhiệt tăng cao, có thời điểm trời oi nóng. Khi mưa dông xuất hiện vào chiều tối, nhiệt độ có thể giảm nhanh nhưng đồng thời nguy cơ xảy ra dông mạnh cũng tăng lên.

Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông, người dân tại TP.HCM cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Đặc biệt, những trận mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập tại một số tuyến đường, ảnh hưởng đến việc đi lại vào thời điểm tan tầm hoặc buổi tối. Người dân nên chủ động kiểm tra lộ trình trước khi ra ngoài và tránh đi qua những khu vực thường xuyên ngập sâu.

Khuyến cáo cho người dân

Với hình thái thời tiết nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa dông gia tăng, người dân Nam Bộ cần chủ động ứng phó với những thay đổi bất thường của thời tiết.

Trong thời gian có mưa lớn, cần hạn chế di chuyển qua khu vực ngập nước, đặc biệt là những tuyến đường thấp hoặc gần sông, kênh rạch. Các hộ dân cũng nên kiểm tra hệ thống thoát nước, gia cố mái che, cửa sổ và các vật dụng dễ bị gió mạnh cuốn bay.

Đối với người lao động ngoài trời, nên sắp xếp công việc phù hợp, tránh làm việc lâu dưới trời nắng nóng và nhanh chóng tìm nơi trú an toàn khi xuất hiện mây dông.

Người dân cũng cần thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết miền Nam và các bản tin cảnh báo mưa dông để có phương án chủ động trong sinh hoạt, đi lại.