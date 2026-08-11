Việt Nam - Australia sẽ tăng cường hợp tác về AI, bán dẫn, công nghệ số

Sáng 11/8 (theo giờ địa phương), sau lễ đón chính thức và hội đàm thành công, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ báo chí để thông báo kết quả hội đàm.

Phát biểu tại họp báo, Thủ tướng Australia Anthony Albanese bày tỏ vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Australia. Thủ tướng Australia nêu rõ, ông và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa có cuộc hội đàm rất thành công. Trong đó, hai bên trao đổi, thống nhất tăng cường hợp tác và phát triển sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia; đưa ra tuyên bố chung về sự tăng cường kinh tế; tăng cường hợp tác phát triển trong lĩnh vực quốc phòng, hàng hải, an ninh biên giới, kinh tế số, nông nghiệp, năng lượng, khai khoáng, công nghệ và khoa học, đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia họp báo thông báo kết quả Hội đàm.

Thủ tướng Anthony Albanese nhấn mạnh, hai bên có thêm nhiều cơ hội để có thể tăng giá trị thương mại, cũng như tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế; hợp tác giáo dục, một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

“Hôm nay, tôi và ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhất trí tăng cường hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mà chúng ta đã thiết lập vào năm 2024. Chúng ta đã nhất trí một tuyên bố chung mới về khả năng phục hồi kinh tế trong bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn và chuỗi cung ứng bền vững quan trọng hơn bao giờ hết. Cho dù đó là thực phẩm, năng lượng hay hàng hóa thiết yếu, cả hai nước chúng ta đều có lợi ích trong việc duy trì thương mại mở và đáng tin cậy. Điều đó tốt cho nền kinh tế, tốt cho an ninh và tốt cho khu vực của chúng ta”, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết.

Ngài Thủ tướng tin tưởng, mối quan hệ giữa hai quốc gia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa và mong muốn có thể hợp tác chặt chẽ để triển khai vào thực tế những cơ hội đem lại lợi ích thiết thực cho người dân của cả hai nước.

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn lãnh đạo, Nhân dân Australia và cá nhân Ngài Thủ tướng đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, thân tình; đánh giá cao những chính sách và sáng kiến của Australia nhằm tăng cường gắn kết với khu vực Đông Nam Á.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, tại Hội đàm hai bên đã trao đổi sâu rộng về các phương hướng lớn nhằm đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu. Trong đó nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị và lòng tin chiến lược, xây dựng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện bền vững và tin cậy, thúc đẩy thịnh vượng và tự cường của mỗi nước, đóng góp chung vào hoà bình, ổn định ở khu vực. Đồng thời nhất trí cần tạo đột phá mới về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tương xứng với tầm vóc của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Cùng với đó hai bên nhất trí coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột và động lực mới cho quan hệ song phương.

“Hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ số, an ninh mạng, công nghệ xanh và các công nghệ mới nổi; hỗ trợ nâng cao năng lực tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và khu vực và toàn cầu, nhất là trên các lĩnh vực quan trọng như khoáng sản chiến lược, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng và công nghệ cao. Chúng tôi nhất trí tiếp tục coi giáo dục - đào tạo và giao lưu Nhân dân là nền tảng lâu dài và một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ song phương. Hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường kết nối giữa các trường đại học, nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề, phát triển kỹ năng cho nền kinh tế số”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, hai bên nhất trí tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam đã có nghị quyết, trong đó xác định những nền tảng để xây dựng và phát triển thành quốc gia biển mạnh. Việt Nam rất coi trọng và mong muốn hợp tác với một cường quốc biển như Australia.

Việt Nam và Australia sẽ tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; phối hợp lập trường trong các vấn đề cùng quan tâm; khuyến khích Australia tăng cường kết nối với ASEAN, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN và hỗ trợ tiểu vùng Mê Công xây dựng nền kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, nhân dịp này, hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng; khẳng định tin tưởng với quyết tâm chung, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Việt Cường - Việt Nga (Nguồn: VOV)