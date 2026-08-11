Công đoàn và nhiều bộ ủng hộ nghỉ Ngày Văn hóa 4 ngày, Tết Nguyên đán 7 ngày

(VTC News) -

Tại công văn hồi đáp Bộ Nội vụ ngày 11/8 về việc lấy ý kiến phương án nghỉ lễ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 dài 7 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (2 ngày trước Tết, 3 ngày sau Tết) và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Theo đó, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Năm ngày 4/2/2027 Dương lịch (28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 Dương lịch (mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

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Công đoàn Việt Nam cho rằng lịch nghỉ này phù hợp quy định pháp luật, tạo điều kiện để người lao động về quê đón Tết, nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động. Đồng thời, phương án này tạo điều kiện để người lao động trở lại làm việc đúng thời gian, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Trước đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế cũng có ý kiến liên quan đến phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 tương tự như lựa chọn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Công đoàn và các bộ ngành đồng tình hoán đổi làm việc thứ Hai (23/11) sang ngày nghỉ hàng tuần thứ Bảy (28/11) để kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày (21-24/11).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu lý do chọn phương án này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, thụ hưởng các giá trị văn hóa tinh thần.

Theo quan điểm của tổ chức Công đoàn, nghỉ liền 4 ngày dịp này tạo không khí vui tươi, phấn khởi, ấn tượng mạnh mẽ, sâu sắc khi lần đầu tiên được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam với kỳ nghỉ dài ngày; thúc đẩy tiêu dùng, dịch vụ góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Phương án hoán đổi ngày làm việc để kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 kéo dài 4 ngày.

Cũng tại công văn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Bộ Nội vụ công bố phương án nghỉ Ngày Chiến thắng 30/4/2027 và Ngày Quốc tế lao động 1/5/2027 theo quy định của luật hiện hành.

Cụ thể, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Sáu (30/4/2027) đến hết thứ Hai (3/5/2027). Lý do là Ngày Quốc tế lao động trùng với thứ Bảy, theo luật được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Bộ Nội vụ công bố đầy đủ, tổng thể các dịp nghỉ lễ dài ngày có ngày nghỉ bù vào ngày làm việc để công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp cho người lao động nghỉ theo lịch của công chức, viên chức chủ động sắp xếp hoạt động sản xuất, kinh doanh, người lao động bố trí thời gian nghỉ ngơi phù hợp trong dịp lễ quan trọng này.