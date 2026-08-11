Gia Lai triệt phá nhóm trộm xe máy liên tỉnh, đưa sang Campuchia tiêu thụ

(VTC News) -

Ngày 11/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đơn vị phối hợp với các đơn vị liên quan đấu tranh, triệt phá thành công nhóm chuyên trộm cắp xe mô tô hàng loạt, hoạt động trên nhiều địa bàn và có đường dây tiêu thụ qua biên giới

Những tên trộm tại Cơ quan Công an và các xe mô tô đượcCơ quan Công an thu giữ. (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai, những kẻ bị bắt giữ đều đã có tiền án, tiền sự, gồm: Nguyễn Đình Hoàng Anh (còn gọi là Tèo, SN 1991, trú tỉnh Đắk Lắk); Phan Thanh Hà (còn gọi là Tý Hà, SN 1993, trú TP Đà Nẵng); Vũ Quốc Thảo (còn gọi là Thảo Ma, SN 1988, trú tỉnh Đồng Nai).

Để che giấu hành tung, nhóm này thuê xe ô tô BKS 47A-429.57 và gắn biển số giả 43A-625.68 di chuyển dọc các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi và Đà Nẵng. Khi phát hiện xe máy không người trông giữ tại nhà dân, chung cư, trạm y tế, nhóm này nhanh chóng dùng vam phá khóa chuyên nghiệp để lấy trộm.

Ngoài ra, từ tháng 5 - 6/2026, Nguyễn Đình Hoàng Anh còn thuê 2 xe ô tô khác (BKS 47B-312.69 và 47A-89.313) để nhắm vào các dòng xe Future mới.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu nhóm này khai nhận đã thực hiện hàng loạt vụ trộm: Tại Gia Lai trộm 2 xe mô tô tại phường Quy Nhơn Nam (rạng sáng 1/8/2026); Tại Quảng Ngãi trộm 2 xe tại Trung tâm Y tế xã Ba Tơ (rạng sáng 17/7/2026); Tại TP Đà Nẵng trộm 2 xe tại khu vực Hội An (ngày 27/7/2026); Tại Đắk Lắk trộm 1 xe Honda SH tại xã Ahiao (ngày3/8/2026).

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai còn điều tra mở rộng và xác định nhóm trộm trên còn đưa 19 xe mô tô khác đi tiêu thụ bằng cách, sau khi trộm tài sản, nhóm đối tượng đem xe đến bến xe Quảng Ngãi, gửi xe khách về Lộc Ninh (tỉnh Đồng Nai) rồi tìm cách tuồn sang Campuchia.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã đề nghị Công an các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Đồng Nai và TP Đà Nẵng phối hợp rà soát, mở rộng điều tra. Đồng thời, công an thông báo người dân bị mất xe có đặc điểm liên quan nhanh chóng trình báo để phối hợp xác minh và thu hồi tài sản.