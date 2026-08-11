Natrumax bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mở rộng thị trường

(VTC News) -

Trong những năm qua, Natrumax từng bước xây dựng hệ thống sản phẩm và mạng lưới phân phối tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Bước vào giai đoạn phát triển mới, thương hiệu tiếp tục đầu tư cho hoạt động sản xuất tại nhà máy ở Bắc Ninh, đồng thời chú trọng phát triển sản phẩm và củng cố hệ thống đại lý.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng và tính minh bạch của các sản phẩm dinh dưỡng, Natrumax xác định đây là những yếu tố quan trọng trong định hướng phát triển lâu dài. Các sản phẩm được thực hiện hồ sơ công bố, kiểm nghiệm và các thủ tục liên quan theo quy định về an toàn thực phẩm.

Chú trọng chất lượng và tính minh bạch của sản phẩm

Natrumax hiện phát triển nhiều dòng thực phẩm bổ sung với công thức dinh dưỡng hướng tới các nhóm nhu cầu khác nhau. Một số dòng sản phẩm sử dụng nguyên liệu sữa non nhập khẩu từ Mỹ, kết hợp cùng đạm sữa, vitamin, khoáng chất và các thành phần dinh dưỡng khác theo từng công thức.

Bên cạnh việc phát triển sản phẩm, Natrumax chú trọng tính minh bạch về thông tin, nguồn gốc nguyên liệu và việc tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, coi đây là những yếu tố quan trọng trong định hướng phát triển lâu dài.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Giám đốc Natrumax - chia sẻ về định hướng phát triển thương hiệu trong giai đoạn mới.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Giám đốc Natrumax chia sẻ: “Trong giai đoạn phát triển mới, chúng tôi xác định chất lượng sản phẩm, tính minh bạch và sự đồng hành lâu dài cùng hệ thống phân phối là những yếu tố quan trọng. Natrumax sẽ tiếp tục đầu tư cho sản phẩm, hoạt động sản xuất và xây dựng nền tảng cho những mục tiêu phát triển dài hạn”.

Đẩy mạnh truyền thông và mở rộng kết nối quốc tế

Song song với hoạt động sản xuất và phát triển sản phẩm, Natrumax xác định truyền thông và mở rộng thị trường là những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn tiếp theo. Thương hiệu dự kiến tăng cường hoạt động truyền thông nhằm giúp người tiêu dùng tiếp cận rõ ràng hơn các thông tin về sản phẩm, nguồn gốc và thành phần, đồng thời tiếp tục phát triển mạng lưới đại lý trên toàn quốc.

Ông Nguyễn Minh Hùng - Trưởng ban chiến lược Truyền thông Natrumax - chia sẻ về kế hoạch phát triển truyền thông và mở rộng thị trường.

Ông Nguyễn Minh Hùng - Trưởng ban chiến lược Truyền thông Natrumax - cho biết: “Trong thời gian tới, Natrumax sẽ đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tiếp tục mở rộng mạng lưới đại lý trên toàn quốc và tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế.

Bên cạnh định hướng từng bước đưa sản phẩm tiếp cận thị trường Đông Nam Á, Natrumax cũng đang xúc tiến cơ hội hợp tác với một số đối tác tại Hàn Quốc, qua đó mở rộng thị trường và tạo thêm nền tảng cho chiến lược phát triển thương hiệu trong những năm tới”.

Theo định hướng của thương hiệu, việc tiếp cận các thị trường ngoài Việt Nam sẽ được triển khai từng bước, phù hợp với yêu cầu về sản phẩm, tiêu chuẩn và quy định tại từng thị trường.

Đồng hành cùng hàng trăm đại lý trên toàn quốc

Cùng với việc phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường, mạng lưới phân phối tiếp tục là một trong những nền tảng được Natrumax chú trọng. Hiện thương hiệu có hàng trăm đại lý, đối tác kinh doanh tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Bên cạnh việc mở rộng hệ thống, Natrumax triển khai các chương trình nhằm ghi nhận những đại lý, đối tác có kết quả kinh doanh nổi bật. Trong năm 2025, thương hiệu đã trao hơn 50 xe VinFast VF 3 cho các đại lý, đối tác kinh doanh xuất sắc trên toàn quốc. Hoạt động nằm trong kế hoạch trao tặng tổng cộng 100 xe của Natrumax.

Năm 2025, Natrumax đã trao hơn 50 xe VinFast VF 3 cho các đại lý, đối tác kinh doanh xuất sắc trên toàn quốc trong kế hoạch trao tặng tổng cộng 100 xe.

Hoạt động này vừa ghi nhận kết quả kinh doanh của các đại lý, vừa thể hiện định hướng xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Natrumax và hệ thống phân phối.

Với nền tảng là hệ thống hàng trăm đại lý cùng định hướng chú trọng chất lượng, tính minh bạch và phát triển mạng lưới phân phối, Natrumax đang tiếp tục củng cố những nền tảng cần thiết cho giai đoạn phát triển tiếp theo, trước hết tại thị trường Việt Nam và xa hơn là từng bước tìm kiếm cơ hội tại thị trường khu vực.