Không để luật kiến trúc chồng lấn luật quy hoạch, xây dựng

(VTC News) -

Trả lời ý kiến của các đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ ranh giới giữa pháp luật về kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn với luật xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định việc phân định phạm vi điều chỉnh của 3 lĩnh vực là rất rõ và cần thiết để tránh chồng lấn.

Bộ trưởng lý giải, pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn xác định khung tổ chức không gian phát triển, sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các chỉ tiêu quy hoạch và định hướng bố trí các khu chức năng...

Quy hoạch được thực hiện thông qua các quy định về quản lý quy hoạch. Chẳng hạn, quy hoạch chi tiết trong điều kiện thông thường có tỷ lệ 1/500, quy hoạch phân khu có tỷ lệ 1/2.000. “Phải tuân thủ các quy hoạch này thì kiến trúc mới được triển khai“, Bộ trưởng nói.

Pháp luật về kiến trúc tập trung vào hình thái không gian, kiến trúc cảnh quan, điểm nhấn, trục nhìn, vật liệu, màu sắc và các yếu tố nhận diện của công trình. Kiến trúc không được lấn sang những nội dung đã được xác định trong quy hoạch và thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan quản lý.

Đối với pháp luật xây dựng, điều chỉnh toàn bộ quá trình từ điều tra, khảo sát, thiết kế đến cấp phép và triển khai xây dựng công trình. Hồ sơ kiến trúc chỉ là một phần trong tổng thể hồ sơ của công trình.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình trước Quốc hội chiều 10/8. (Ảnh: Media Quochoi).

Đề xuất đơn giản hóa chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Về gia hạn chứng chỉ hành nghề, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết dự thảo tiếp tục duy trì yêu cầu đối với hai lĩnh vực gồm chủ nhiệm thiết kế kiến trúc công trình và thiết kế quy hoạch kiến trúc.

Theo Bộ trưởng, dự thảo không quy định hành nghề kiến trúc là một ngành kinh doanh có điều kiện. Các tổ chức được thành lập, tham gia thị trường và cung cấp dịch vụ kiến trúc sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư và các pháp luật liên quan.

Tuy nhiên, với hai chức danh có vai trò đặc biệt trong hoạt động kiến trúc, việc duy trì chứng chỉ hành nghề là cần thiết. Một kiến trúc sư phải trải qua quá trình đào tạo, có thể học thạc sĩ, tiến sĩ, tích lũy nhiều năm kinh nghiệm làm việc. Vì vậy, việc tiếp tục duy trì chứng chỉ đối với các chức danh chủ trì thiết kế là nhằm bảo đảm trách nhiệm nghề nghiệp và chất lượng công trình.

Trong thiết kế công trình, cần có người giữ vai trò chủ nhiệm công trình, tương tự kiến trúc sư trưởng trong hoạt động thiết kế ở nhiều nước. Trong thiết kế, quản lý đô thị, nông thôn cũng cần những người có đầy đủ năng lực, chức năng chuyên môn.

Việc cấp chứng chỉ sẽ được thực hiện bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, trong đó cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương thực hiện theo phân cấp.

Bộ trưởng nhấn mạnh dự thảo luật đồng thời hướng tới việc giảm tối đa thủ tục hành chính. Theo đó, quy trình cấp, cấp lại chứng chỉ được đơn giản hóa; bỏ thi sát hạch, bỏ hội đồng xét cấp và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Kết thúc phần giải trình, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của đại biểu Quốc hội, hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm các quy định vừa đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động nghề nghiệp và thúc đẩy phát triển kiến trúc Việt Nam.