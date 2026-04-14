Hơn 19 tỷ USD cam kết đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM

Thông tin được Phó GS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) chia sẻ bên lề sự kiện ra mắt Fintech Hub, một cấu phần quan trong của VIFC-HCMC.

Fintech Hub sẽ đóng vai trò kết nối giữa các tổ chức tài chính, công ty công nghệ và quỹ đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính. Đồng thời, quỹ đầu tư fintech, với quy mô dự kiến 30 triệu USD cũng được giới thiệu, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ trong giai đoạn tăng trưởng.

Lãnh đạo TP.HCM trao đổi với các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu các mô hình đầu tư tại VIFC HCMC.

Theo ông Huân, 3 tháng vận hành, VIFC-HCMC vẫn đang ở giai đoạn setup, xây dựng hạ tầng, các khuôn khổ pháp lý, cơ chế sandbox (thử nghiệm có kiểm soát), nhưng song song với xây dựng, VIFC-HCMC đã liên tục triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư và nghiên cứu phát triển sản phẩm.

Đến nay, nhiều định chế tài chính hàng đầu thế giới như Nasdaq, Sàn giao dịch chứng khoán Luân Đôn, Binance, Tik Tok... đã trở thành đối tác hợp tác chặt chẽ.

Đặc biệt, VIFC HCMC đã nhận được cam kết đầu tư với tổng nguồn vốn khoảng 19,1 tỷ USD. Tuy nhiên, theo ông Huân, đây vẫn chỉ là vốn cam kết.

"Chúng tôi quan tâm đến vốn giải ngân thực tế. Nhà đầu tư đang chờ quy chế của VIFC để chuyển dòng vốn cam kết thành vốn thực. Khi có quy chế hoàn chỉnh, các định chế tài chính sẽ thành lập thành viên, trở thành một thành viên trong IFC. Các ngân hàng hoạt động được ở IFC thì dòng vốn thực mới chảy về được", ông Huân cho biết.

Trong năm 2026, mục tiêu của VIFC HCMC là thu hút khoảng 10 tỷ USD vốn thực tế, để tập trung cho đầu tư phát triển, đóng góp vào nhu cầu vốn bức thiết của nền kinh tế hiện nay.

Ban điều hành VIFC HCMC cho biết thêm chiến lược trong thời gian tới của Trung tâm là thu hút dòng vốn quốc tế cho nền kinh tế. TP.HCM là đầu tàu kinh tế lớn của cả nước, chiếm khoảng 25% GDP. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế và mục tiêu phát triển hiện nay, nhu cầu về vốn rất lớn.

Không tập trung cạnh tranh, thu hút vốn truyền thống, VIFC HCMC sẽ tập trung phát triển sản phẩm mới, thu hút các dòng vốn mới với cơ chế có kiểm soát như tài sản số.

Phó GS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Hiện 2 nhóm sản phẩm sẽ sớm đưa vào thử nghiệm thời gian tới là token hóa tài sản thực và thanh toán xuyên biên giới.

"IFC cũng có kế hoạch thành lập sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trong Trung tâm tài chính quốc tế. Chúng tôi đang xúc tiến và đã thành lập tổ công tác cùng với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM nghiên cứu, phát triển thị trường này trong thời gian tới.

Mong muốn của chúng ta là không chỉ huy động vốn cho doanh nghiệp trong nước mà cho cả khu vực bằng những mô hình mới, những hình thức huy động mới chứ không phải cạnh tranh với thị trường truyền thống như hiện tại", ông Huân nói thêm.

Bên cạnh thu hút vốn, các quy trình vận hành khác tại VIFC HCMC cũng được rút gọn tối đa. Như với việc cấp phép thành lập các công ty không có điều kiện bắt buộc, thì quy trình chỉ mất 5 ngày.

Với ngân hàng, theo quy định hiện nay là 120 ngày, nhưng VIFC HCM chỉ rút ngắn khoảng 30 ngày. Các định chế tài chính khác như công ty chứng khoán, bảo hiểm cũng tương tự như vậy.

Về thành lập fintech hub, lãnh đạo VIFC cho biết đây là thời điểm để hình thành hệ sinh thái công nghệ tài chính hoàn thiện. Hệ sinh thái này góp phần hỗ trợ, thúc đẩy quá trình phát triển của VIFC trong thời gian tới.

Fintech hub đặt tại tòa nhà tài chính Marina với hệ sinh thái gồm nhiều doanh nghiệp, định chế tài chính tham gia.

Hiện nhóm công ty fintech đã có hơn 100 đơn vị đăng ký thành viên; nhóm doanh nghiệp, định chế tài chính với khoảng hơn 50 đơn vị đăng ký.

Mục tiêu của hệ sinh thái này là xây dựng các nhóm phát triển hoàn thiện, gắn kết, hỗ trợ nhau như nhóm hạ tầng phần cứng phần mềm sẽ phát triển về công nghệ như AI, Blockchain... Hay nhóm về data center sẽ cung cấp trung tâm dữ liệu cho các công ty fintech

Nhóm quy mô hơn là nhóm ứng dụng, đây là nhóm các công ty lớn trên toàn cầu và trong nước, sẽ liên kết để phát triển các sản phẩm mới, thử nghiệm những sản phẩm công nghệ tài chính mới và đưa ra thế giới.

Hay nhóm các quỹ đầu tư, tập trung là các quỹ đầu tư mạo hiểm, để đầu tư, hỗ trợ các công ty fintech, công ty khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, fintech hub còn có học viện của IFC, là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Trung tâm tài chính quốc tế, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái...

Chia sẻ tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP.HCM chiều 14/4, ông Thomas James Jacobs, Giám đốc Quốc gia phụ trách Việt Nam, Lào và Campuchia của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), khẳng định phối hợp thu hút dòng vốn chất lượng cao vào Việt Nam. IFC đã có năm thứ 8 liên tiếp huy động thành công trên 1 tỷ USD mỗi năm cho các dự án đầu tư dài hạn tại Việt Nam. IFC đang có kế hoạch đầu tư khoảng 3 tỷ USD vào Việt Nam trong thời gian tới. Với TP.HCM, ông nhận định còn nhiều lĩnh vực tiềm năng để tăng cường hợp tác. TP.HCM đề nghị IFC hỗ trợ thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và chuyển đổi xanh. Bà Dame Julia Hoggett, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán London cũng nhận định Việt Nam đang nổi lên là một trong những nền kinh tế tăng trưởng năng động tại châu Á, với tiềm năng lớn trong thu hút dòng vốn quốc tế. Sở Giao dịch Chứng khoán London đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, thiết lập khuôn khổ dài hạn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế. Trong khuôn khổ hợp tác, HDBank công bố kế hoạch phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế.