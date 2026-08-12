HyperWork ra mắt ghế công thái học Flow: Không lực cản, không giới hạn

(VTC News) -

Sản phẩm tiếp tục theo đuổi định hướng của thương hiệu: xây dựng một hệ sinh thái setup đồng bộ và chuyên nghiệp, ưu tiên hiệu suất làm việc và sự tối giản trong từng thiết bị.

Ghế công thái học HyperWork Flow

Một buổi họp kéo dài, một deadline gấp, hay đơn giản là vài giờ liền không rời mắt khỏi màn hình, cơ thể luôn là thứ lên tiếng sau cùng. Phần lớn người đi làm không thiếu ý chí để làm việc năng suất, họ chỉ thiếu một không gian thoải mái, hiểu được cơ thể mình đang cần gì, vào đúng lúc cần.

HyperWork Flow sinh ra để lấp đúng khoảng thiếu đó. Không phải một chiếc ghế chỉ để ngồi cho đủ giờ làm việc, Flow chủ động thích ứng theo từng trạng thái: nâng đỡ khi cơ thể cần tập trung, thả lỏng khi cần một khoảng nghỉ, và mọi chuyển động đều mượt như cách một dòng chảy tự tìm đường đi của nó - Go with the Flow.

Điều gì khiến Flow khác biệt?

Không còn phải gồng lưng để giữ tư thế

Ngồi lâu không phải là vấn đề, ngồi sai tư thế mới là thứ âm thầm bào mòn cột sống theo thời gian. Flow giải quyết đúng gốc rễ đó bằng cơ chế tựa lưng kép (Dual Lumbar), lần đầu tiên xuất hiện trên một sản phẩm của HyperWork. Hai điểm cong tự nhiên của cột sống: vùng ngực và vùng thắt lưng, được nâng đỡ đồng thời, nhờ Recline Control: con lăn tự động điều chỉnh theo độ ngả của người ngồi.

Bản lưng 51.5cm có thể nâng hạ thêm 3cm, đủ để tựa lưng ôm đúng vị trí thắt lưng dù vóc dáng cao hay thấp. Kết quả là một cảm giác được đỡ trọn, không phải gồng lưng để giữ tư thế suốt cả ngày làm việc.

Tựa lưng kép, có thể nâng hạ 3cm với cơ chế Recline Control

Một khoảng nghỉ thoải mái, ngay tại bàn làm việc

Không phải lúc nào cơ thể cũng cần một chiếc ghế cứng cáp. Có những khoảng giữa giờ chỉ cần vài phút ngả lưng, nhắm mắt, để đầu óc được reset trước khi quay lại công việc. Flow đáp ứng đúng nhịp đó với Auto Balance - cơ chế tự động nhận diện trọng lượng người ngồi và điều chỉnh kháng lực phù hợp, không cần vặn chỉnh thủ công.

Khóa 4 vị trí cho phép ngả sâu tới 150°, kích hoạt chế độ Power Nap ngay tại góc làm việc, chống lật an toàn trong suốt quá trình sử dụng. Một khoảng nghỉ thật sự, không cần rời khỏi bàn để tìm một chiếc sofa nào khác.

Cảm giác ngồi sau nhiều giờ vẫn thoải mái

Ngồi liên tục nhiều giờ dễ khiến lưng bí, ẩm và khó chịu, đặc biệt vào những ngày làm việc kéo dài. Lưới EverFlow trên Flow được thiết kế với chất liệu thoáng khí, co giãn vừa đủ để ôm theo chuyển động của cơ thể mà không bị chảy xệ theo thời gian.

Chất liệu này đã qua 20.000 lượt thử nghiệm mài mòn, vẫn giữ nguyên form dáng, không xơ vải, không phai màu - mang lại cảm giác ngồi sau nhiều tiếng vẫn thoải mái, không nóng bí.

Lưới EverFlow - thử nghiệm 20.000 lượt mài mòn, giữ chuẩn form.

Vừa vặn với nhiều vóc dáng

Một chiếc ghế công thái học chỉ thực sự hiệu quả khi vừa với người ngồi: quá cao, quá thấp, hoặc tay ghế lệch vai đều sẽ mang lại cảm giác không thoải mái ngay từ điểm tiếp xúc đầu tiên. Flow được tính toán để phù hợp với phần lớn vóc dáng: khoảng cách hai tay ghế linh hoạt từ 66.5 đến 86.5cm, dải điều chỉnh chiều cao từ 109.5 đến 117.5cm.

Nhờ đó, người cao 155cm hay 195cm, nặng 45kg hay 150kg đều tìm được đúng vị trí ngồi của riêng mình, thay vì phải thích nghi với một chiếc ghế sinh ra cho một kiểu vóc dáng nhất định.

Một khoản đầu tư cho hiệu suất dài hạn

Một chiếc ghế tốt không chỉ cảm nhận được ở ngày đầu mà còn phải giữ được cảm giác đó sau nhiều năm sử dụng. Piston Class 4 đạt chuẩn BIFMA, kết hợp khung chân nhôm và bánh xe PU chống ồn, giúp Flow vận hành ổn định dưới tải trọng lên tới 150kg - một khoản đầu tư cho hiệu suất lâu dài, không phải một chiếc ghế phải thay sau vài tháng sử dụng.

Flow dành cho ai?

Ghế công thái học HyperWork Flow hướng đến người đi làm dành phần lớn thời gian trong ngày trước màn hình - những người cần một chiếc ghế hỗ trợ đúng tư thế trong suốt phiên làm việc dài, thay vì phải đánh đổi hiệu suất bằng cảm giác mỏi lưng, tê vai vào cuối ngày.

Nhân dịp ra mắt, HyperWork triển khai ưu đãi mở bán: tặng combo Lifestyle gồm 01 cốc giữ nhiệt HyperWork Heat Lock và 01 ví HyperWork MagSnap cho khách hàng sở hữu Flow trong giai đoạn này.

HyperWork Flow hiện có giá 7.290.000đ, bảo hành 36 tháng.

Nếu bạn đang tìm một chiếc ghế công thái học hỗ trợ đúng tư thế, giảm đau lưng và giữ hiệu suất làm việc ổn định suốt cả ngày dài, hãy khám phá HyperWork Flow tại đây