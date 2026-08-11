Người Việt tại Úc kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Hơn 350.000 người Việt đang sinh sống tại Australia. Con số ấy không chỉ là minh chứng cho sự gắn kết giữa nhân dân hai nước, mà còn là một nguồn lực kết nối Việt Nam với Australia và thế giới.

Trong bối cảnh Nghị quyết 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để phát triển đất nước, cộng đồng người Việt tại Australia, với đội ngũ trí thức, chuyên gia và doanh nhân giàu kinh nghiệm, có thể trở thành những “cầu nối” đưa tri thức, công nghệ, nguồn vốn và các mạng lưới quốc tế về với Việt Nam. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia vì thế càng làm rõ hơn vai trò và không gian đóng góp mới của kiều bào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chào mừng trí thức, nhà khoa học tiêu biểu người Việt tại Australia.

Nếu trước đây “cầu nối kiều bào” thường được hình dung qua những hoạt động văn hóa, thương mại hay kết nối cộng đồng, thì nay cây cầu ấy có thể được xây bằng những thứ rất cụ thể: một dự án nghiên cứu chung, một công nghệ được chuyển giao, một doanh nghiệp Australia tìm được đối tác Việt Nam, một chuyên gia trở về giảng dạy, hay một startup Việt Nam tiếp cận được mạng lưới quốc tế.

Một minh chứng rõ nét nhất là sự lớn mạnh và phát triển của Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam - Australia (VASEA), hiện quy tụ gần 600 trí thức và chuyên gia người Việt tại Australia. Điều họ hướng tới không chỉ là tập hợp những người cùng nguồn gốc, mà là kết nối những năng lực đang có ở Australia với những nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Long, Chủ tịch VASEA, cho rằng cầu nối giữa hai nước, không chỉ kết nối trí thức, chuyên gia người Việt tại Australia với Việt Nam, mà còn thu hút các nhà khoa học, chuyên gia và tổ chức Australia cùng tham gia. Mục tiêu cuối cùng là biến những kết nối đó thành các chương trình nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo cụ thể. Theo ông, giới tri thức người Việt tại Australia mong muốn được cống hiến, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Australia trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

“Chúng tôi, những tri thức tại Australia đã thành lập Hội các nhà khoa học và trí thức người Việt Nam tại Australia. Từ khi thành lập, chúng tôi cũng có nhiều hoạt động hướng về Việt Nam. Hiện chúng tôi có hơn 15 dự án chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu cũng như hợp tác đào tạo với Việt Nam. Những dự án này nói lên tình cảm của giới khoa học tại Australia với quê hương, đất nước”, GS.TS Nghiêm Đức Long chia sẻ.

Australia có thế mạnh về đại học, nghiên cứu và công nghệ, trong khi Việt Nam có thị trường lớn, nhu cầu ứng dụng cao và đang thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo. Chính sự bổ trợ đó khiến cộng đồng người Việt tại Australia có một lợi thế đặc biệt. Họ hiểu cả hai hệ sinh thái, nói được cả hai “ngôn ngữ” - ngôn ngữ của quê hương và ngôn ngữ của nơi mình đang sống.

Do vậy, chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người Việt tại đây, khi vai trò của kiều bào được đặt trong một cách tiếp cận mới: từ vận động, tập hợp sang đồng hành, kiến tạo và phát huy nguồn lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong buổi tiếp các trí thức, nhà khoa học tiêu biểu người Việt tại Australia.

Các trí thức, chuyên gia Việt Nam tại Australia đánh giá cao tinh thần này, đồng thời kỳ vọng có thêm cơ chế để đóng góp tri thức, công nghệ, vốn và kinh nghiệm cho quê hương. Với họ, chuyến thăm không chỉ là sự quan tâm, ghi nhận mà còn mở ra cơ hội để cộng đồng thực sự trở thành cầu nối giữa Việt Nam với Australia và thế giới.

Anh Nguyễn Phúc Bình, Chủ tịch mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Australia bày tỏ kỳ vọng qua chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có một động lực để người Việt tại Australia thấy rằng Đảng, Nhà nước ta luôn đồng hành cùng với người Việt ở ngoài nước nói chung và với Australia nói riêng.

“Mối quan hệ giữa Việt Nam và Australia bền chặt hơn, sâu sắc hơn và quan trọng hơn là 2 bên tin tưởng lẫn nhau. Một khi sự tin tưởng lẫn nhau từ cấp cao nhất thì mọi công việc ở bên dưới đều hanh thông”, anh Nguyễn Phúc Bình mong muốn.

Trong chuyến thăm tới Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với các trí thức, nhà khoa học thuộc Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia (VASEA). Tại cuộc gặp, các nhà khoa học Việt Nam tại Australia cũng đã đưa ra những đề xuất cụ thể như thu hút nhân tài, kết nối nguồn vốn quốc tế, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Khi quan hệ Việt Nam - Australia đã được nâng lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, một câu hỏi được đặt ra: làm thế nào để quan hệ ấy đi sâu vào từng trường đại học, phòng thí nghiệm, doanh nghiệp và cộng đồng. Câu trả lời có thể nằm ngay trong cộng đồng người Việt tại Australia. 350.000 người, nếu chỉ được nhìn như một cộng đồng, là một con số. Nhưng nếu được kết nối thành một mạng lưới tri thức, công nghệ, vốn và nhân lực, đó có thể là một trong những cây cầu quan trọng nhất đưa quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một giai đoạn hợp tác mới.

PV (Nguồn: VOV1)