(VTC News) -

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố công khai kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các ô đất CT1, CT2, CT3, CT4 thuộc dự án khu nhà ở đô thị Kim Hoa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh cũ (nay là xã Tiến Thắng).

Chủ đầu tư dự án là Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng Thân Hà. Tổng diện tích ô đất là 93.148,8 m², trong đó tổng diện tích đất xây dựng công trình nhà ở xã hội là 34.137,8 m². Công trình có quy mô 9 tầng nổi, 1 tum.

Hà Nội mở bán nhà ở xã hội dưới 20 triệu đồng/m².

Trong đợt này, chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận hồ sơ đối với 398 căn hộ. Trong đó, 326 căn được bố trí để bán và 72 căn thuộc diện thuê mua. Diện tích căn hộ dao động từ 62,81 - 69,84 m².

Mức giá bán được công bố là 19,8 triệu đồng/m², đã tính thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Với giá bán trên, giá mỗi căn hộ ước khoảng 1,24 - 1,38 tỷ đồng.

Đối với hình thức thuê mua, giá được xác định hơn 244.00 đồng/m²/tháng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính khoản kinh phí bảo trì 2%.

Người có nhu cầu mua hoặc thuê mua có thể nộp hồ sơ từ ngày 9/9 - 9/10. Việc tiếp nhận được thực hiện cả thứ Bảy và Chủ nhật, ngoại trừ các ngày nghỉ lễ.

Dự kiến hợp đồng mua bán sẽ được ký từ ngày 29/10/2026. Các căn hộ dự kiến bàn giao cho người mua vào quý II/2027.

Đây là lần thứ hai dự án tổ chức mở bán nhà ở xã hội. Ở đợt trước, 322 căn hộ đã được khách hàng ký hợp đồng mua nhà. Trước đó, trong đợt 1 mở bán dự án này, 322 căn được khách hàng ký hợp đồng mua nhà ở xã hội.

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đã đưa ra cảnh báo đối với người dân có nhu cầu mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Cơ quan này yêu cầu người dân cảnh giác trước các cá nhân, tổ chức lợi dụng nhu cầu mua nhà để thu tiền, nhận đặt cọc hoặc thực hiện những giao dịch không được pháp luật cho phép.

Sở Xây dựng cũng nhấn mạnh việc kê khai thông tin trong hồ sơ phải bảo đảm trung thực. Trường hợp phát hiện hồ sơ có nội dung gian dối hoặc kê khai sai, kể cả khi sai phạm được phát hiện qua quá trình hậu kiểm, người liên quan có thể bị xử lý theo quy định.

Người dân cũng được khuyến cáo không tham gia mua bán, chuyển nhượng nhà ở xã hội trái quy định. Đặc biệt, hồ sơ chỉ nên được nộp tại những địa điểm do chủ đầu tư công bố và được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Hà Nội.