(VTC News) -

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 12/8

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội ngày mai 12/8 có sự thay đổi giữa ngày và đêm. Khu vực Thủ đô nhiều mây, trong đêm có lúc xuất hiện mưa rào và dông. Ban ngày trời nắng, nền nhiệt tăng cao, có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội dao động 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C.

Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong thời gian mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra.

Thời tiết Hà Nội ban ngày 12/8

Trong ngày 12/8, Hà Nội duy trì trạng thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất được dự báo ở mức 35-36°C, khiến cảm giác oi nóng gia tăng, đặc biệt vào khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều.

Người dân nên hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời gian nhiệt độ tăng cao. Khi cần di chuyển, nên sử dụng các biện pháp chống nắng, bổ sung đủ nước và tránh để cơ thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài.

Đặc biệt, người lao động ngoài trời, người cao tuổi và trẻ nhỏ cần được chú ý trong những ngày nền nhiệt tăng cao.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 12/8: Nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36°C

Thời tiết Hà Nội đêm 11/8 và rạng sáng 12/8

Về đêm, khu vực Hà Nội có mây và có lúc xuất hiện mưa rào, dông. Mưa có thể giúp hạ nhiệt tạm thời, tuy nhiên trong cơn dông khả năng xuất hiện gió giật mạnh và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Người dân cần hạn chế trú mưa dưới cây lớn, gần khu vực có biển quảng cáo, công trình đang thi công hoặc các vị trí không đảm bảo an toàn. Người lái xe cũng nên giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn khi di chuyển trong điều kiện mưa dông.

Cảnh báo nắng nóng tại Hà Nội

Với nhiệt độ cao nhất 35-36°C, thời tiết Hà Nội ngày mai tiếp tục gây cảm giác oi nóng. Nắng nóng gay gắt cục bộ có thể khiến cơ thể mất nước nhanh hơn, đặc biệt khi phải hoạt động hoặc làm việc ngoài trời trong thời gian dài.

Để hạn chế ảnh hưởng của nắng nóng, người dân nên uống đủ nước, mặc quần áo thoáng mát, đội mũ và sử dụng kem chống nắng khi ra ngoài. Không nên làm việc liên tục dưới trời nắng trong thời gian dài và cần nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát.

Ngoài ra, khi xuất hiện mưa dông vào ban đêm, người dân cần theo dõi các bản tin dự báo thời tiết Hà Nội để chủ động kế hoạch đi lại, sinh hoạt và phòng tránh những tình huống bất lợi.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 12/8, trời có mây, đêm có lúc mưa rào và dông; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C, cao nhất 35-36°C, gió tây bắc đến tây cấp 2-3.