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Xuất bản ngày 11/08/2026 05:25 PM
Xuất bản ngày 11/08/2026 05:25 PM

Thượng tọa Thích Thanh Lâm nói gì về việc bé trai bị đánh như thời trung cổ?

Thượng tọa Thích Thanh Lâm, Trụ trì chùa Bầu (Phật Quang Tự) xác nhận vụ việc người đàn ông bạo hành trẻ em xảy ra tại chùa.

(Nguồn: Tiền phong)

Link: https://tienphong.vn/thuong-toa-thich-thanh-lam-noi-gi-ve-viec-be-trai-bi-danh-nhu-thoi-trung-co-tai-chua-post1866981.tpo

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Dòng sự kiện: Gã đàn ông mặc áo nâu sồng đánh bé trai tàn bạo như thời trung cổ
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