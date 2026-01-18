VinFast Evo Grand: Xe máy điện 2 pin đa dụng cho người cần đi xa, chở nhiều

(VTC News) -

Thiết kế 2 pin giúp tăng quãng đường, thêm linh hoạt

Những năm gần đây, xe máy điện không còn là những phương tiện mua để trải nghiệm mà đang trở thành một xu hướng tiêu dùng được ngày càng nhiều người dùng lựa chọn. Các mẫu xe máy điện ngày càng hoàn thiện về công năng sử dụng, quãng đường di chuyển để chinh phục khách hàng. Trong đó, các mẫu xe máy điện VinFast sử dụng thiết kế 2 pin, tiêu biểu là dòng Evo Grand, đang được nhiều người dùng đánh giá cao.

Theo chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng, thiết kế 2 pin không chỉ mở rộng tầm hoạt động mà còn đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Người dùng có thể bắt đầu với một pin để tối ưu chi phí, sau đó nâng cấp lên 2 pin, tùy nhu cầu sử dụng.

Cũng theo anh Mạnh Thắng, Evo Grand là một mẫu xe đa dụng, đáp ứng cùng lúc nhu cầu của nhiều đối tượng. Học sinh, sinh viên có thể chọn bản Evo Grand Lite với quãng đường ngắn hơn với giá tốt hơn. Khi cần đi xa hơn, người dùng chỉ cần mua thêm pin rời.

Với nhóm khách hàng là phụ nữ, Evo Grand mang lại lợi thế lớn nhờ cốp chứa đồ lên tới 35 lít, đủ cho nhu cầu đi làm, mua sắm hằng ngày. Ngay cả khi lắp thêm pin, dung tích còn lại vẫn đáp ứng tốt việc mang theo đồ cá nhân.

Đồng tình với quan điểm về khả năng đáp ứng đa dạng nhóm đối tượng khách hàng, reviewer Hải Lenxecam nhấn mạnh, với nhóm tài xế công nghệ, lợi thế của thiết kế pin rời còn được thể hiện rõ rệt hơn. Trước hết, việc lắp thêm pin phụ sẽ giúp quãng đường di chuyển tối đa lên tới 262 km.

Nhờ đó, các tài xế có thể khai thác các chuyến xe trong ngày với tần suất dày hơn. Thay vì phải chờ đợi, tài xế có thể sạc pin tại nhà, thay pin nhanh và tiếp tục chạy xe. Với những người chạy xe chuyên nghiệp, việc giảm thời gian chờ sạc đồng nghĩa với tăng thời gian vận hành, từ đó cải thiện hiệu quả kinh tế.

Bên cạnh yếu tố pin và quãng đường, các mẫu xe máy điện VinFast thế hệ mới còn được cải thiện đáng kể về thiết kế và tiện nghi. Theo reviewer Tới Nguyễn, yên xe kéo dài giúp việc chở hai người thoải mái hơn. Màn hình hiển thị cung cấp nhiều thông tin hơn, giúp người lái chủ động theo dõi tình trạng pin và quãng đường còn lại.

Chi phí “hợp ví” kèm loạt ưu đãi lớn dịp giáp Tết

Chuyên gia Mạnh Thắng đánh giá, điểm thuyết phục đáng nói nữa của Evo Grand chính là mức giá dễ tiếp cận, Evo Grand hiện có giá niêm yết 22,8 triệu đồng.

Tư vấn bán hàng của một đại lý tại Hà Nội cho biết, thời điểm giáp Tết Nguyên đán rất thuận lợi để mua xe máy điện, đặc biệt với những ai đang có ý định chuyển đổi xanh.

Hiện tại, người mua sẽ được hưởng ưu đãi trực tiếp 10% giá xe trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Ngoài ra, người mua cũng được ưu đãi thêm 2% giá trị xe, tương đương lệ phí trước bạ.

Ngoài ra, khách hàng còn được sạc pin miễn phí đến hết 31/5/2027 và được bảo lãnh mua xe 0 đồng với lãi suất ưu đãi, giúp người mua giảm áp lực tài chính ban đầu.

Đây là yếu tố quan trọng với nhóm khách hàng trẻ, người đi làm hoặc tài xế dịch vụ, những người ưu tiên dòng tiền và hiệu quả kinh tế, giúp Evo Grand trở thành lựa chọn hàng đầu trên thị trường xe máy hiện nay.