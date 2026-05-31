CLB Thanh Hoá, HAGL trụ hạng

Chiều 31/5, V.League 2025-2026 xác định thêm 2 đội bóng chắc chắn trụ hạng là Thanh Hoá và Hoàng Anh Gia Lai. Cuộc chiến tránh xuống hạng chỉ còn 3 đội cạnh tranh là Becamex TP.HCM, Đà Nẵng và PVF CAND. Cả 3 đội bóng này đều có 21 điểm.

Câu lạc bộ Thanh Hoá thua Ninh Bình với tỷ số 0-2 trên sân nhà. Nguyễn Đức Chiến và Nguyễn Quốc Việt lần lượt ghi bàn giúp đội bóng cố đô giành 3 điểm, qua đó giành lại vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

Dù thất bại, Thanh Hoá vẫn chắc chắn trụ hạng do các trận đấu khác có kết quả thuận lợi cho họ. Cụ thể, Đà Nẵng chỉ giành được 1 điểm trên sân của Hà Tĩnh (hoà 0-0), trong khi Becamex TP.HCM thua CLB Công an Hà Nội 1-2 tại sân Hàng Đẫy (Hà Nội).

CLB Thanh Hoá trụ hạng thành công. (Ảnh: VPF)

CLB Thanh Hoá hơn vị trí nguy hiểm tới 4 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn lại một vòng đấu. Do đó, thầy trò huấn luyện viên Mai Xuân Hợp chắc chắn không xuống hạng.

Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 3-1. Đỗ Hoàng Hên ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng Thủ đô ở cuối hiệp một. Tuy nhiên, pha phản lưới của Nguyễn Thành Chung và 2 bàn thắng của tràn Gia Bảo, Gabriel Conceicao giúp HAGL lật ngược tình thế ở hiệp 2.

Đội bóng phố núi có 26 điểm sau chiến thắng này, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Giống như Thanh Hoá, HAGL chắc chắn trụ hạng dù vẫn còn một vòng đấu.

Cuộc đua trụ hạng chỉ còn lại 3 đội bóng Becamex TP.HCM, PVF CAND và Đà Nẵng. Cả 3 câu lạc bộ này đều có 21 điểm. Ở vòng cuối, Đà Nẵng gặp Thanh Hoá trên sân nhà. PVF CAND đấu với SLNA ở sân khách và Becamex TP.HCM tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai.

Theo thể thức của V.League 2025-2026, suất xuống hạng trực tiếp dành cho đội đứng cuối bảng chung cuộc. Đội áp chót (13) thi đấu play-off với á quân giải Hạng Nhất là câu lạc bộ Bắc Ninh.

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất. Tính đến vòng 25, vị trí các câu lạc bộ như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 CAHN 25 58 - 21 64 2 Thể Công Viettel 25 38 - 21 51 3 Ninh Bình 25 50 - 31 48 4 Hà Nội 25 47 - 29 45 5 CA TP.HCM 25 27 - 35 35 6 Nam Định 25 32 - 31 34 7 Hải Phòng 25 36 - 35 31 8 Hà Tĩnh 25 15 - 26 29 9 SLNA 25 26 - 37 27 10 HAGL 25 23 - 34 26 11 Thanh Hóa 25 26 - 34 25 12 Đà Nẵng 25 29 - 39 21 13 Becamex TP.HCM 25 28 - 42 21 14 PVF-CAND 25 23 - 43 21

Theo thể thức V.League 2025-2026, giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.