Nam sinh lớp 9 ở Nghệ An bị hút vào ống bơm thuỷ lợi, tử vong thương tâm

Tối 31/5, lãnh đạo xã Bạch Ngọc (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn có nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm ở trạm bơm nước thủy lợi.

Được biết, chiều cùng ngày, em N.V.D (học sinh lớp 9, trú tại xã Bạch Ngọc) ra bể nước của trạm bơm thủy lợi gần nhà để tắm.

Trong lúc tắm không may bị hút vào ống bơm nước của trạm bơm thủy lợi. Mặc dù mọi người chạy đến ứng cứu nhưng không kịp, nạn nhân đã không qua khỏi.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đến hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo lãnh đạo xã Bạch Ngọc (Nghệ An), chính quyền địa phương thường xuyên cảnh báo người dân không tắm những nơi mất an toàn như hồ đập, kênh mương thủy lợi...

Trước đó, chiều 26/5 tại kênh Tây, thôn Tân Phong, xã Yên Trường, em Vũ Ngọc D. (sinh năm 2012, học sinh lớp 8 Trường THCS Yên Trường) trong lúc đi tắm cùng nhóm bạn tại khu vực kênh Tây không may bị dòng nước chảy siết cuốn đi.

Những người đi tắm cùng đã hô hoán nhờ người tới ứng cứu. Tuy nhiên do nước chảy mạnh, chỉ trong phút chốc, em D. không rõ tung tích. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng, chính quyền và gia đình tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Sau nỗ lực tìm kiếm, đến trưa 27/5, mọi người mới tìm thấy thi thể em D.