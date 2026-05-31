Dự kiến mức hỗ trợ cho người dân ở TP.HCM khi chuyển xe máy xăng sang xe điện

Theo đề xuất của đơn vị tư vấn trong đề án chuyển đổi xanh lĩnh vực giao thông vừa báo cáo Sở Xây dựng, các chính sách, giải pháp hỗ trợ chuyển đổi xe xăng tại TP.HCM được thiết kế tương ứng với từng khu vực đặc thù.

Trong đó, nhóm chính sách hỗ trợ tài chính khá cụ thể được đưa ra, để khuyến khích người dân, doanh nghiệp chuyển đổi xe từ xe xăng sang xe điện, năng lượng xanh.

Nhóm ưu tiên được hỗ trợ cao nhất là nhóm chịu tác động trực tiếp bởi lộ trình kiểm soát khí thải, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người sử dụng xe phục vụ sinh kế và các địa bàn chuyển đổi sớm.

Người dân Côn Đảo, người nghèo TP.HCM được hỗ trợ toàn bộ tiền xe máy điện

Hộ nghèo của toàn Thành và toàn bộ người dân Côn Đảo được hỗ trợ toàn bộ chi phí mua xe máy điện.

Nhóm đối tượng đầu tiên được đề xuất hỗ trợ là hộ nghèo, hộ cận nghèo, shipper. Đây là nhóm chính sách an sinh, nhằm giảm áp lực chi phí chuyển đổi xe đối với người dân có thu nhập thấp, nhất là các trường hợp sử dụng xe máy để đi lại, lao động, mưu sinh hằng ngày.

Chính sách chung áp dụng toàn Thành phố với hộ nghèo sẽ được hỗ trợ 100% giá trị xe cùng lệ phí trước bạ, phí cấp mới chứng nhận đăng ký xe và biển số xe. Tổng mức hỗ trợ khoảng 20 triệu đồng/xe.

Với hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ 70% giá trị xe cùng lệ phí trước bạ, phí cấp mới chứng nhận đăng ký xe và biển số xe, tương ứng khoảng 14 triệu đồng/xe.

Riêng tài xế xe máy công nghệ (shipper) được hỗ trợ khoảng 5 triệu đồng/xe, bao gồm lệ phí trước bạ, phí cấp mới chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cùng lãi suất vay ngân hàng để mua xe.

Tại Đặc khu Côn Đảo, do đây là địa bàn biệt lập, lại phải thực hiện chuyển đổi sớm nhất để bảo vệ môi trường sinh thái, Đề án đề xuất mức hỗ trợ cao hơn so với các khu vực khác của Thành phố.

Theo đó, toàn bộ cá nhân, hộ gia đình được hỗ trợ 100% giá trị xe máy điện cùng lệ phí trước bạ, phí cấp mới chứng nhận đăng ký xe và biển số xe. Tổng giá trị khoảng 20 triệu đồng/xe.

Với ô tô dưới 9 chỗ của cá nhân, hộ gia đình được hỗ trợ khoảng 52,9 triệu đồng/xe, tương đương 10% giá trị xe.

Theo đề án, đến tháng 1/2030, tất cả xe hoạt động tại khu vực Cần Giờ phải chuyển sang xe điện, năng lượng xanh (trừ nhòm xe đặc thù).

Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tại Côn Đảo bao gồm taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ được hỗ trợ 15% giá trị xe, tương ứng khoảng 79,35 triệu đồng/xe.

Các xe khách, xe hợp đồng từ 10 chỗ trở lên được hỗ trợ khoảng 155 triệu đồng/xe, tương ứng 5% giá trị xe.

Xe tải được hỗ trợ 15% giá trị xe, tương ứng khoảng 97,2 triệu đồng/xe.

Người dân vùng phát thải thấp được hỗ trợ cao nhất 14 triệu

Cá nhân, hộ gia đình người dân các xã thuộc khu vực Cần Giờ (cũ) gồm Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ và Thạnh An (không thuộc hộ nghèo, cận nghèo, shipper) khi chuyển đổi xe máy xăng sang xe máy điện được hỗ trợ lệ phí trước bạ, phí cấp mới chứng nhận đăng ký xe và biển số xe, tương ứng khoảng 1,77 triệu đồng/xe.

Tại các khu vực này, người dân mua ô tô điện dưới 9 chỗ được hỗ trợ phí cấp mới chứng nhận đăng ký xe và biển số xe, tương đương khoảng 14 triệu đồng/xe.

Với doanh nghiệp kinh doanh vận tải gồm taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ được hỗ trợ khoảng 14 triệu đồng/xe.

Nhóm xe khách, xe hợp đồng từ 10 chỗ trở lên, xe tải cũng được hỗ trợ phí cấp mới chứng nhận đăng ký xe và biển số xe, với khoảng 10 triệu đồng/xe.

Vùng phát thải thấp được đề xuất rộng lớn gần như toàn bộ khu vực TP.HCM cũ.

Tại vùng phát thải thấp, chính sách hỗ trợ chuyển đổi xe xăng sang xe điện cũng áp dụng tương đương như khu vực Cần Giờ cũ.

Trong đó, toàn bộ hộ gia đình chuyển đổi xe máy xăng sang xe máy điện được hỗ trợ khoảng 1,77 triệu đồng gồm lệ phí trước bạ, phí cấp mới chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.

Với ô tô cá nhân chuyển đổi sang các ô tô điện, năng lượng xanh được hỗ trợ khoảng 14 triệu đồng. Ô tô hybrid sạc điện ngoài được hỗ trợ khoảng 7 triệu đồng/xe.

Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hoạt động trong vùng phát thải thấp, Đề án tập trung chủ yếu vào lộ trình kiểm soát khí thải, điều kiện lưu thông và khung giờ hoạt động.

Các khu vực còn lại của Thành phố, chính sách hỗ trợ được thiết kế theo hướng khuyến khích chuyển đổi từng bước, tập trung vào nhóm có tần suất hoạt động cao và người dân chịu tác động bởi lộ trình kiểm soát khí thải.

Ở khu vực này, cá nhân, hộ gia đình thông thường mua xe máy điện được hỗ trợ khoảng 885.000 đồng/xe.

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải như taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ được hỗ trợ khoảng 14 triệu đồng/xe. Xe khách, xe tải được hỗ trợ khoảng 10 triệu đồng/xe...

Đề án đề xuất chọn khu vực bên trong vành đai hạn chế xe tải hiện nay làm vùng phát thải thấp. Bao gồm các đường Đỗ Mười (phường Linh Xuân, Đông Hòa, Dĩ An, Tam Bình, Hiệp Bình, An Phú Đông, Thới An, Tân Thới Hiệp, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây); Đường Lê Đức Anh (phường Đông Hưng Thuận, xã Bà Điểm, phường Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, Tân Tạo, An Lạc); Đường Lê Khả Phiêu (phường An Lạc, xã Tân Nhựt, xã Bình Chánh); Đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Chánh, phường Bình Đông, xã Bình Hưng, phường Tân Hưng, phường Tân Mỹ); Đường dẫn cầu Phú Mỹ (phường Tân Hưng, Tân Mỹ, Phú Thuận, Tân Thuận), Cầu Phú Mỹ; đường Võ Chí Công (phường Cát Lái); đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái), đường Đồng Văn Cống (phường Cát Lái, phường Bình Trưng); Đường Mai Chí Thọ (phường Bình Trưng), đường Võ Nguyên Giáp (phường Bình Trưng, Phước Long, phường Thủ Đức); Xa lộ Hà Nội (phường Tăng Nhơn Phú, phường Linh Xuân) và đường Đỗ Mười.