Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiều bào là nguồn lực quan trọng của đất nước

Tiếp tục các hoạt động trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Philippines, chiều 31/5 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta tới dự và chủ trì buổi gặp mặt cộng đồng, doanh nghiệp và chuyên gia người Việt Nam tại Philippines.

Báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác, Đại sứ Lại Thái Bình cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines được thành lập vào năm 1978, sau khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, đồng thời kiêm nhiệm địa bàn Palau.

Trong gần 50 năm qua, Đại sứ quán luôn nỗ lực thực hiện tốt vai trò đại diện của Nhà nước Việt Nam tại các địa bàn được giao, là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Philippines và Palau trên các lĩnh vực.

Cộng đồng người Việt Nam tại Philippines mặc dù quy mô vừa phải nhưng luôn hướng về quê hương đất nước với tình cảm rất sâu nặng.

Người Việt tại Philippines chia sẻ tại buổi gặp mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Với tâm thế luôn hướng về nguồn cội, cộng đồng không chỉ bày tỏ sự sẵn lòng mà còn chủ động tìm kiếm cơ hội đóng góp tích cực cho các mục tiêu phát triển của đất nước.

Với lợi thế rất đặc thù về vị trí và hiểu biết sở tại, bà con chính là những “Đại sứ” quan trọng để thúc đẩy hợp tác song phương, thông qua các hoạt động như kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội kinh doanh; giao lưu, giới thiệu và quảng bá truyền thống văn hóa và ẩm thực đặc sắc của Việt Nam.

Những nỗ lực này không chỉ góp phần nâng cao vị thế của người Việt tại sở tại mà còn xây dựng nền tảng hiểu biết sâu sắc giữa nhân dân hai nước; tạo đà vững chắc cho mối quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Philippines ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân chụp ảnh lưu niệm cùng cộng đồng, doanh nghiệp và chuyên gia người Việt Nam tại Philippines.

Nói chuyện thân mật với các đại biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Philippines trong việc hòa nhập vào xã hội sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, có các hoạt động thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước.

Sau khi thông tin nhanh về tình hình đất nước thời gian qua và một số kết quả nổi bật trong chuyến thăm tới Thái Lan và Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam là Đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong khu vực Đông Nam Á. Thời gian qua, quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

Nhấn mạnh trong các cuộc gặp với nhà lãnh đạo cấp cao của Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tiếp tục đề nghị bạn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội sở tại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước là luôn quan tâm, chăm lo tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, coi cộng đồng là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Thời gian tới, một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục được sửa đổi, nhằm tạo điều kiện cho đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt tại Philippines tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau hòa nhập và chấp hành tốt pháp luật sở tại, tích cực tham gia các hoạt động và có đóng góp thiết thực cho quê hương, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và là cầu nối vững chắc góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Đồng thời, đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines tiếp tục quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, thường xuyên kết nối với bà con, duy trì và củng cố sự kết nối giữa bà con với trong nước. Có hình thức tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt pháp luật sở tại, làm tốt công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ tích cực các hoạt động của cộng đồng.

Văn Hiếu - Phạm Hà (VOV)