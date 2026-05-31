Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn tại Philippines

Tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng nhận thấy nhiều năm qua, Việt Nam và ADB có quan hệ đối tác phát triển lâu dài, tin cậy và hiệu quả thông qua hỗ trợ tài chính, kinh nghiệm, chính sách; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn ADB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tăng cường khả năng chống chịu các thách thức toàn cầu và từng bước thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước.

Trong bối cảnh ASEAN đang đối mặt nhiều thách thức kinh tế, Việt Nam hoan nghênh ADB tăng cường cam kết hỗ trợ các ưu tiên phát triển dài hạn và nâng cao khả năng chống chịu của khu vực ASEAN.

Lãnh đạo ADB ấn tượng với những thành tựu tăng trưởng của Việt Nam thời gian qua và những mục tiêu phát triển của Việt Nam thời gian tới, cho biết sẽ tiếp tục đồng hành với các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam, nhất là chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển khu vực tư nhân, chuyển đổi xanh và tăng cường hội nhập trong khu vực.

Tiếp lãnh đạo Tập đoàn Aboitiz Foods, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tập đoàn có nhiều hoạt động trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nhu cầu phát triển của Việt Nam như năng lượng, thực phẩm - nông nghiệp, hạ tầng, tài chính, bất động sản công nghiệp và dữ liệu - trí tuệ nhân tạo.

Việc Tập đoàn quan tâm mở rộng đầu tư tại Việt Nam góp phần bổ sung thêm một kênh hợp tác kinh tế thực chất giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Tristan Aboitiz, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Aboitiz Foods. (Ảnh Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam khuyến khích tập đoàn triển khai các mô hình hợp tác thúc đẩy nông nghiệp xanh, thông minh, truy xuất nguồn gốc, chuỗi giá trị thực phẩm bền vững và an ninh lương thực khu vực ASEAN.

Lãnh đạo Tập đoàn cam kết thúc đẩy hợp tác nhằm thực hiện mục tiêu về an ninh lương thực và năng lượng của Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan cụ thể hóa các đề xuất hợp tác, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, phù hợp pháp luật Việt Nam.

Tiếp Lãnh đạo Grab, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Grab đã góp phần giúp Việt Nam phát triển thương mại điện tử, hoạt động ở cả 34 tỉnh thành, đa dạng dịch vụ và tạo công ăn, việc làm cho nhiều người dân của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Grab ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hơn nữa để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng, đầu tư vào hệ thống giao thông công cộng, đồng thời ủng hộ định hướng phát triển của tập đoàn tại Việt Nam như tăng cường phát triển du lịch thông qua công nghệ, ứng dụng A.I cho tài xế, hỗ trợ tài xế chuyển sang chạy xe điện, đầu tư hệ thống trạm sạc dùng chung, kết nối hoạt động với các phương tiện giao thông công cộng khác một cách linh hoạt hơn tại Việt Nam.

Chiều cùng ngày tiếp lãnh đạo tổ chức Y tế thế giới WHO khu vực Tây Thái Bình Dương vào chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Tổ chức trong việc hỗ trợ Việt Nam và các quốc gia nâng cao năng lực y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; trân trọng cảm ơn WHO đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn WHO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao hiệu quả xây dựng chính sách và tổ chức hệ thống y tế phù hợp với bối cảnh mới, nhất là tăng năng lực ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai; đề nghị WHO phổ biến y học cổ truyền bên cạnh y học hiện đại để tăng thêm nguồn lực, phương pháp trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân khu vực và trên thế giới.

Đại diện WHO đánh giá cao Việt Nam rất chủ động trong việc xây dựng các Nghị quyết về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Việt Nam trong phòng ngừa, kiểm soát bệnh và dịch bệnh, nâng cao năng lực dự báo, ứng phó khẩn cấp; thúc đẩy lối sống lành mạnh, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ y tế quốc gia hiệu quả và bền vững - phù hợp với mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.