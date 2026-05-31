Để quên chìa khóa trên xe, chủ ô tô tá hỏa khi bé trai 12 tuổi lái xe đi

Clip bé trai 12 tuổi lái ô tô của hàng xóm (nguồn: Fanpage Cảnh giác)

Ngày 31/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai lái ô tô đi qua nhiều tuyến hẻm. Hình ảnh từ camera an ninh và camera hành trình cho thấy chiếc xe chạy trên đường khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trao đổi với phóng viên, chị N.H. (33 tuổi, trú phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, chị là người đăng tải đoạn clip để cảnh báo các gia đình về việc chủ quan để chìa khóa trên xe.

Hình ảnh bé trai lên ô tô của nhà chị H. (Ảnh cắt clip)

Theo chị H., khoảng 10h ngày 30/5, chồng chị chở con về nhà và dừng xe trước cửa. Do sơ suất, chìa khóa vẫn để trên ô tô. Lúc không có người để ý, một bé trai 12 tuổi sống gần đó mở cửa xe, lên ngồi vào ghế lái và tự điều khiển xe chạy về hướng nhà mình.

Trong quá trình di chuyển qua nhiều con hẻm, chiếc ô tô xảy ra va quẹt nhẹ với một xe taxi. Phát hiện sự việc bất thường, tài xế taxi yêu cầu bé trai dừng xe, đồng thời đưa cháu quay lại nhà chủ xe để thông báo.

“Ban đầu gia đình rất ngỡ ngàng, không nghĩ một bé trai 12 tuổi lại có thể tự lái ô tô. Chỉ đến khi xem lại camera an ninh, chúng tôi mới tin đây là sự thật”, chị H. cho biết.

Theo chủ xe, vụ việc chỉ khiến ô tô bị vết xước nhẹ. Do biết cháu bé có hoàn cảnh khó khăn và có biểu hiện bất thường về tâm lý nên gia đình chị không yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Rất may, thời điểm xảy ra sự việc đường vắng người qua lại nên không gây tai nạn. Sau vụ việc, gia đình chị H. cho biết sẽ cẩn trọng hơn, không để chìa khóa trên xe nhằm tránh những tình huống tương tự xảy ra.