Sao Hàn 4/10: Thực hư Lee Dong Wook mất tích, Jimin phá vỡ kỷ lục của JungKook

(VTC News) -

Những thông tin về sao Hàn đáng chú ý trong ngày 4/10

Thực hư thông tin Lee Dong Wook mất tích

Theo thông tin từ Kingkong by Starship, Lee Dong Wook đã đột ngột mất tích trong lúc đang thực hiện buổi chụp ảnh poster cho fan meeting sắp tới. Sự việc đã khiến công ty quản lý và người hâm mộ hoang mang. Hình ảnh tờ rơi tìm kiếm nam diễn viên "Goblin" lan truyền chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội.

Phát thanh viên Jo Jung Sik đã có mặt tại trụ sở công ty để đưa tin trực tiếp về sự việc này. "Lee Dong Wook đang trong buổi chụp ảnh poster chuẩn bị cho sự kiện họp mặt người hâm mộ ở Gapyeong, Gyeonggi (Hàn Quốc) thì đột ngột biến mất. Hiện tại, không ai rõ tung tích của anh ấy.

Thông tin Lee Dong Wook mất tích gây xôn xao dư luận.

Tôi đang ở trước trụ sở Kingkong by Starship - công ty quản lý của Lee Dong Wook. Vụ việc chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn. Tôi chưa thấy bất kỳ người hâm mộ nào tìm kiếm anh ấy, nhưng tôi nghĩ họ sẽ sớm vây kín trụ sở công ty để hỏi thăm về tình hình của Lee Dong Wook" - Jo Jung Sik nói.

Sau đó, người hâm mộ phát hiện, đây là video quảng cáo cho buổi họp fan sắp tới của Lee Dong Wook. Cách truyền thông sáng tạo của công ty Kingkong by Starship nhận được nhiều lời khen.

Lee Dong Wook là nam diễn viên ngoài 40 nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc. Anh gia nhập làng giải trí từ năm 1999 sau khi chiến thắng cuộc thi người mẫu V-Ness. Các phim nổi bật của tài tử gồm: Em họ bất đắc dĩ (My Girl), Ông hoàng khách sạn, Bong bóng tình yêu, Yêu tinh, Sự sống, Bạn trai tôi là hồ ly...

Về đời tư, Lee Dong Wook rất kín tiếng. Anh chỉ một lần công khai hẹn hò ca sĩ, diễn viên Suzy năm 2018. Nhưng cả hai chia tay sau bốn tháng vì lịch trình bận rộn.

Song Joong Ki rơi nước mắt vì cố diễn viên Lee Sun Kyun

Trong lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 29, cố diễn viên Lee Sun Kyun được truy tặng giải thưởng Thành tựu trọn đời vì những đóng góp cho sự toàn cầu hóa của nền điện ảnh Hàn Quốc.

BIFF đã tổ chức chương trình đặc biệt mang tên The Gentle Person, Lee Sun Gyun (tạm dịch: Con người cao quý, Lee Sun Gyun) để vinh danh tài tử bạc mệnh. Sự kiện bao gồm trình chiếu 6 tác phẩm tiêu biểu của Lee Sun Kyun, có cả My Mister và Parasite, cùng với các buổi tọa đàm đặc biệt.

Song Joong Ki rơi nước mắt vì cố diễn viên Lee Sun Kyun.

Buổi lễ trở nên xúc động hơn bao giờ hết khi đoạn video ghi lại những chia sẻ của Lee Sun Kyun được trình chiếu. Tiếng nói ấm áp, chân thành của ông vang lên trong không gian, gợi nhớ về một người nghệ sĩ tài năng và hết mình. Những câu nói như "Nếu ai đó hỏi tại sao tôi lại diễn xuất..." và "Tôi muốn tiếp tục diễn xuất..." đã khiến không ít người có mặt tại buổi lễ không kìm được nước mắt, đặc biệt là các diễn viên đồng nghiệp như Song Joong Ki, Lee Hee Joon...

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chia buồn và ngợi ca tài năng, một số ý kiến cho rằng việc thần thánh hóa quá mức nam diễn viên là không phù hợp. Họ cho rằng, dù chịu nhiều áp lực, Lee Sun Kyun vẫn phải chịu trách nhiệm về những hành vi sai trái của mình, đặc biệt là việc lừa dối vợ và liên quan đến vụ tống tiền. Bản ghi âm cuộc gọi điện thoại đã phần nào làm sáng tỏ những vấn đề này.

Jimin phá vỡ kỷ lục của JungKook

Mặc dù đã 10 tuần kể từ ngày ra mắt, sức hút của ca khúc WHO trong album MUSE của Jimin vẫn không hề suy giảm. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là thành tích này được đạt được trong thời gian Jimin đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, khi các hoạt động quảng bá bị hạn chế

Không có chiến dịch quảng bá rầm rộ, WHO của Jimin vẫn đạt được những thành tích đáng nể khi liên tục có mặt trên các bảng xếp hạng danh giá như Billboard HOT 100, Spotify USA. Thêm vào đó, việc ca khúc vượt mốc 1 triệu bản bán ra tại Mỹ và đạt chứng nhận Bạch kim của RIAA càng khẳng định sức hút mạnh mẽ của Jimin trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Jimin phá vỡ kỷ lục của JungKook.

Ca khúc đã đạt được thành tích lớn này chỉ trong vòng 74 ngày, trở thành bài hát solo nhanh nhất của một nghệ sĩ solo K-pop đạt được cột mốc này. Thành tích này phá vỡ kỷ lục trước đó của của cậu em Jungkook với Standing Next To You (143 ngày). Đặc biệt, đây cũng chính là bài hát của một nghệ sĩ châu Á đạt được thành tích này nhanh nhất trong năm 2024.

Jimin tên thật là Park Ji Min, sinh năm 1995, giữ vai trò vũ công, giọng ca chính của BTS. Ca sĩ được fan khen có gương mặt đẹp tự nhiên. Có fan người từng tiết lộ chi tới 150.000 USD để phẫu thuật giống Jimin. Anh cũng từng phát hành một số ca khúc riêng và được nhiều fan đón nhận.