Lịch cúp điện hôm nay ngày 01/04/2025 tại Vĩnh Long

01/04/2025 từ 08h00 - 16h30

Mất điện ấp An thành, An Thạnh, xã Tân An Thạnh và ấp Hòa Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân.

Điện lực Bình Tân

Bảo trì và sửa chữa lưới điện