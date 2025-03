Cha Ralph của phim 'Tiếng chim hót trong bụi mận gai' qua đời

(VTC News) -

Theo CNN, quản lý của nam diễn viên cho biết ông qua đời ở Hawaii sau cơn đột quỵ hôm 29/3. Diễn viên chuẩn bị đón sinh nhật ngày 31/3.

Richard Chamberlain, người ba lần giành giải Quả Cầu Vàng, từng thử sức với nhiều lĩnh vực trong suốt sự nghiệp – diễn viên, ca sĩ, lính, họa sĩ, tác giả. Tác phẩm giúp ông khẳng định được vị thế là vai một bác sĩ trẻ đẹp trong series "Dr. Kildare" vào những năm 1960.

Series này phát sóng trên NBC từ năm 1961 đến 1966. Năm 1963, nam diễn viên giành giải Quả Cầu Vàng cho Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất với vai diễn bác sĩ Kildare.

“Chương trình thật sự được yêu thích trên toàn thế giới”, Chamberlain nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2021. “Tôi nhận được rất nhiều sự chú ý và điều đó hoàn toàn là ước mơ của tôi. Tôi rất hạnh phúc vì điều đó”.

Tài tử Richard Chamberlain. (Ảnh: AP)

Chamberlain sở hữu một sự nghiệp điện ảnh ấn tượng. Năm 1970, ông vào vai Octavius Caesar trong bộ phim “Julius Caesar”, cùng Charlton Heston và Jason Robards. Ông cũng tham gia bộ phim “The Three Musketeers” năm 1973 với Raquel Welch và Oliver Reed. Năm 1974, ông tham gia bộ phim đoạt giải Oscar có tên “The Towering Inferno”.

Tài tử Richard Chamberlain nổi tiếng nhất với vai cha Ralph của “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”. Ông hóa thân mục sư đạo mạo, có mối tình với Meggie Cleary, cô gái xinh đẹp, bản lĩnh và cuộc đời ngang trái. Vẻ lãng tử, nét diễn xuất sâu sắc của ông tạo nên nhân vật có cá tính, số phận phức tạp và giằng xé. Câu chuyện tình yêu đam mê chen lẫn cám dỗ và tham vọng của cha Ralph cùng Meggie là một trong những câu chuyện tình khiến nhiều thế hệ khán giả thổn thức.

Một cảnh phim "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" (Ảnh: CNN)

“Tiếng chim hót trong bụi mận gai” là bộ phim do đạo diễn Canada Daryl Duke thực hiện. Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn người Australia Colleen McCulough (xuất bản năm 1977). Tại Việt Nam, tác phẩm được dịch và phát hành với nhiều phiên bản.

Trong những năm 1980, Ricard Chamberlain còn được biết đến là "vị vua của phim truyền hình ngắn tập". Và thật dễ hiểu vì sao ông lại có biệt danh này.

Ông tham gia các loạt phim ngắn nổi tiếng có tên “Shōgun” vào năm 1980 và “The Thorn Birds” năm 1983. Mỗi vai diễn đều giúp ông giành được giải Quả Cầu Vàng. Năm 1996, ông tiếp tục đảm nhận vai cha Raph trong phim "Tiếng chim hót trong bụi mận gai: những năm tháng mất tích".

Chamberlain cũng đã đảm nhận vai Jason Bourne trong phiên bản đầu tiên của loạt phim “Bourne Identity” trên màn ảnh, xuất hiện trong mini-series truyền hình vào năm 1988. Sau đó, ông tiếp tục tham gia nhiều bộ phim và phim truyền hình trong suốt những năm 1990, bao gồm “Birds of Prey” và “The Lost Daughter”.

Trong những năm 2000, Chamberlain xuất hiện như một ngôi sao khách mời trong nhiều sitcom và phim hài truyền hình hiện đại, bao gồm “Will and Grace”, “The Drew Carey Show” và “Desperate Housewives”.

Lần cuối cùng ông tham gia diễn xuất đó là trong tác phẩm có tên “Finding Julia” ra mắt năm 2019.

Ngoài giai đoạn ngắn ngủi với vai trò nghệ sĩ thu âm, Chamberlain còn đảm nhận một số vai diễn đáng nhớ trên sân khấu kịch, bao gồm vai Henry Higgins trong “My Fair Lady” và một khoảng thời gian ngắn trên Broadway cùng Mary Tyler Moore trong “Breakfast at Tiffany’s”. Tuy nhiên, vở diễn này đã đóng cửa sau khi công chiếu thử.

Sinh ra tại Los Angeles, California, Chamberlain lớn lên ở Beverly Hills cùng cha mẹ và anh trai Bill, trước khi nhận bằng cử nhân nghệ thuật tại trường đại học Pomona, theo thông báo của Boll.

Sau khi tốt nghiệp, Chamberlain gia nhập quân đội Mỹ và phục vụ 16 tháng tại Hàn Quốc, nơi ông đạt cấp bậc trung sĩ.

Năm 2003, ở tuổi 69, ông công khai là người đồng tính. Khi ấy, ông nói trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi không còn là thần tượng trong mắt các thiếu nữ như xưa nữa, nên không sợ mình sẽ làm tan vỡ trái tim các cô gái. Thời của tôi, gay là cả một vấn đề lôi thôi. Tôi từng thất vọng với bản thân ghê gớm nên phải che đậy bản chất của mình".

Trong tự truyện, ông cho biết phải lòng diễn viên Martin Rabbett, kém ông 20 tuổi, khi cùng đóng phim "Allan Quatermain and the Lost City of Gold", năm 1977. Cả hai từng bí mật kết hôn, nhưng chia tay năm 2010.