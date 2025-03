Làm rõ thông tin trẻ bị ngã dẫn đến tụ máu não tại trường mầm non

Cụ thể, anh P.V.T, bố P.P.A.K sinh ngày 3/4/2024 cho biết, ngày 4/3/2025 do hoàn cảnh gia đình khó khăn 2 vợ chồng phải đi làm nên gửi cháu P.P.A.K tại trường Mầm non tư thục Baby Home có địa chỉ tại xóm 11, Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội. Lớp học do cô giáo B.T.T.T làm chủ.

Ngày 11/3/2025, vợ anh T. gửi con đến trường trong trạng thái khỏe mạnh và được các cô đón vào lớp, nhưng đến trưa cùng ngày, khoảng 14h cô giáo T. gọi cho anh T. và nói không biết vì sao cháu K. yếu đi, đề nghị phụ huynh đến đón về.

Hình ảnh cháu P.P.A.K tại bệnh viện. (Ảnh: P.V.T)

"Tôi nghĩ như mọi khi cháu biếng ăn hay sốt là các cô gọi phụ huynh để đón về. Tôi đi xe máy đến trường đón con, tới cổng trường thì cô T. bế con tôi đang đứng đợi ngoài cổng trường, tôi đón con nhưng thấy người con mềm nhũn, không còn khóc và cũng không nhìn tôi như mọi khi nên tôi đã đi xe ra thẳng trạm y tế xã Hương Sơn để hỏi xem sao.

Khi thấy tình trạng con tôi, các cô ở trạm y tế đưa cháu vào thẳng phòng cấp cứu thở oxy và yêu cầu tôi gọi điện hỏi nhà trường xem có phải con bị ngộ độc thức ăn hay không, thì được cô T. nói là con ăn cháo lúc 10h sáng, khi ngủ con mơ ngủ nên ngã từ trên giường xuống dưới đất. Các cô tại trạm y tế gọi luôn xe để chuyển con tôi lên tuyến trên là Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức. Tại đây các bác sĩ kết luận con tôi bị “tụ máu não dưới màng cứng”.

"Sau khi chụp chiếu xong cháu có tỉnh lại mở mắt nhưng tri giác không có phản ứng gì, Bệnh viện tiếp tục chuyển con ra cấp cứu tại Bệnh Viện Nhi Hà Nội và có bác sĩ đi cùng. Ra tới Bệnh viện Nhi Hà Nội, ngày hôm sau các bác sĩ có chỉ định đi chụp chiếu lại và cũng có kết luận như trên", anh T cho biết.

Giấy chuyển viện từ Bệnh viện Nhi Hà Nội sang Bệnh viện Nhi Trung ương do gia đình cung cấp.

Cũng theo anh T, K. đã được chuyển từ Bệnh viện Nhi Hà Nội sang Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị và theo dõi.

"Ngay sau khi đưa con đi cấp cứu, đến ngày 14/3, anh trai tôi ra cơ quan công an xã Hương Sơn để trình báo sự việc như trên và cơ quan công an có cử người đến cơ sở mầm non nơi tôi gửi con để làm việc về nguyên nhân và yêu cầu trích xuất camera thì được cô T. - chủ trường báo camera bị hỏng vào 1 ngày trước đó.

Gia đình tôi đang mong ngóng từng ngày kết luận của cơ quan điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện tại của con tôi, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin", anh T. nói

Đại diện trường Mầm non tư thục Baby Home cho biết, thông tin phụ huynh phản ánh như trên là chưa đúng sự thật.

Tuy nhiên, khi trao đổi với phóng viên, đại diện công an xã Hương Khê huyện Mỹ Đức, Hà Nội xác nhận sự việc trên xảy ra tại trường Mầm non tư thục Baby Home. Hiện công an xã đã chuyển vụ việc lên Công an TP Hà Nội để xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Ông Lê Văn Hiến, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức cho biết, Phòng đã nắm được thông tin vụ việc. Đơn vị đang phối hợp với cơ quan công an làm rõ vụ việc. Ông Hiến cho hay, trường Mầm non Baby Home là cơ sở tư thục, được cấp giấy phép hoạt động.