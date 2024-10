Sao Hàn 2/10: Cụ bà 81 tuổi thắng giải sắc đẹp, Hyun Bin không đeo nhẫn cưới

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn trong ngày 2/10.

Hyun Bin không đeo nhẫn cưới

Hyun Bin vừa trở về Hàn Quốc sau bốn ngày ở Milan để chụp ảnh. Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Nam diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm và thân thiện.

Tuy nhiên, điều khiến mọi người tò mò nhất là Hyun Bin không đeo nhẫn cưới. Thay vào đó, anh đeo một chiếc vòng tay đơn giản và nó nhỏ đến mức có thể bị nhầm là dây buộc tóc. Chiếc vòng tay này không chỉ tôn lên vẻ đẹp của Hyun Bin mà còn ẩn chứa một ý nghĩa đặc biệt nào đó, khiến người hâm mộ không khỏi tò mò và suy đoán.

Cũng giống như chồng Hyun Bin, Son Ye Jin nhiều lần xuất hiện trước truyền thông không đeo nhẫn cưới và thể hiện mối tình cảm thông qua chiếc vòng tay.

Lý do Hyun Bin không đeo nhẫn cưới.

Đáng chú ý hơn, cặp đôi không đeo nhẫn cưới ngay cả trong ảnh cưới đã khiến nhiều người bất ngờ. Đối với hầu hết các cặp đôi, nhẫn cưới là một biểu tượng thiêng liêng của tình yêu. Tuy nhiên, cặp đôi đình đám này lại chọn một cách thể hiện tình cảm độc đáo và riêng tư hơn.

Hyun Bin và Son Ye Jin bén duyên qua phim điện ảnh Cuộc đàm phán sinh tử vào năm 2018. Năm 2020, cặp đôi tái hợp trong bộ phim Hạ cánh nơi anh. Đến tháng 1/2021, họ công khai hẹn hò và nhận được sự ủng hộ của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ.

Cặp sao Hàn lên xe hoa vào tháng 3/2022. Đến cuối năm 2022, họ đón quý tử đầu lòng và kể từ đó, Son Ye Jin dành phần lớn thời gian chăm sóc cho con trai. Còn Hyun Bin tiếp tục các dự án điện ảnh, thường công tác nước ngoài. Nữ diễn viên hiện chưa tham gia đóng phim, chủ yếu nhận các hợp đồng quảng cáo, xuất hiện tại sự kiện.

Cụ bà 81 tuổi thắng giải tại Miss Universe Hàn Quốc

Trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc diễn ra ngày 30/9, khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của bà Choi Soon Hwa, thí sinh 81 tuổi của cuộc thi. Bà có mặt trên sân khấu trong chiếc váy trắng tinh khôi, đính hạt lấp lánh. Mái tóc bạc càng tôn lên nét đẹp cổ điển của bà.

Cụ bà 81 tuổi thắng giải "Thí sinh mặc đẹp nhất" tại Miss Universe Hàn Quốc

Với vẻ đẹp vượt thời gian và phong thái tự tin, bà đã chứng minh rằng tuổi tác không phải là rào cản để tỏa sáng. Dù không giành ngôi vị cao nhất, bà được trao giải thưởng Thí sinh mặc đẹp nhất tại chung kết cuộc thi.

Bà Choi sinh tháng 10/1943, chiều cao 1,7 m. Bà là một cựu nhân viên y tế ở bệnh viện công, bắt đầu sự nghiệp người mẫu ở độ tuổi 70.

"Trong nhiều thập kỷ, tôi đã không chăm sóc bản thân, bỏ qua trang điểm và giày cao gót. Tôi nghĩ mình có thể làm được gì ở tuổi này? Nhưng trong vài ngày, tôi chẳng thể ngủ được khi nghĩ về ý tưởng đó", bà Choi nhớ lại. Cuối cùng, bà lấy hết can đảm và đăng ký học tại một trường đào tạo người mẫu.

Bước sang tuổi 81, bà quyết định thử sức với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc. Bà được nhận xét có gương mặt sang trọng, thần thái cuốn hút và vóc dáng cân đối đáng ngưỡng mộ.

Chia sẻ về lựa chọn của mình, bà Choi nói: "Ngay cả ở độ tuổi này, tôi vẫn có đủ can đảm để nắm bắt cơ hội và chấp nhận thử thách. Tôi muốn mọi người nhìn vào tôi và nhận ra: Bạn có thể sống khỏe mạnh hơn và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống khi bạn tìm thấy những điều mình muốn làm và thử thách bản thân để đạt được ước mơ đó".

Jennie gây sốt với mái tóc bạch kim ở Pháp

Xuất hiện tại show diễn của Chanel trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris, Jennie trở thành tâm điểm truyền thông với tạo hình nổi bật. Nữ ca sĩ nhuộm tóc màu bạch kim, mặc áo len mỏng dài tay bó sát, kết hợp cùng quần, phụ kiện đi kèm là chuỗi ngọc trai bắt mắt của nhà mốt Chanel.

Jennie hiện là gương mặt đại diện nổi tiếng của hãng với biệt danh ''Human Chanel''.

Diện mạo mới khiến khán giả bất ngờ và dành lời khen cho sự phá cách của nữ thần tượng. Thời gian dài qua, giọng ca Solo trung thành với kiểu tóc tối màu.

Jennie ''gây sốt'' với mái tóc bạch kim ở Pháp.

Vừa qua, công ty quản lý OA Entertainment (ODD ATELIER ) đã xác nhận Jennie sẽ ra mắt sản phẩm âm nhạc solo vào tháng 10.

"Jennie đã ký hợp đồng hợp tác với hãng thu âm lớn của Mỹ Columbia Records và sẽ trở lại với đĩa đơn solo vào tháng 10", đại diện công ty cho biết.

Ngày 30/9, Jennie hé lộ đoạn nhạc trong ca khúc mới mang tên Mantra khiến khán giả háo hức. Bài hát dự kiến phát hành ngày 11/10.

Sự kiện này đánh dấu một năm kể từ lần phát hành ca khúc solo cuối cùng của Jennie là You and Me vào tháng 10/2023. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên nữ thần tượng ra mắt sau khi tách hoạt động cá nhân khỏi công ty YG Entertainment.