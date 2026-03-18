Nguyên nhân gây vỡ túi ngực sớm

ThS.BS Hồ Cao Vũ ghi nhận một số nguyên nhân phổ biến gây vỡ túi ngực sớm.

Trong kỹ thuật đặt túi ngực qua đường nách bằng phương pháp phẫu tích mù, vỡ túi ngực sớm thường liên quan đến hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, khoang đặt túi tạo không đủ, túi ngực không thể trải đều trong khoang. Thứ hai, việc sử dụng dụng cụ để điều chỉnh lại khoang sau khi túi ngực đã được đặt vào có thể gây tổn thương cơ học, dẫn đến tổn thương túi ngực.

Trong phẫu thuật đặt túi ngực qua đường chân ngực hoặc quanh quầng vú, đường mổ quá nhỏ khi đưa túi có kích thước lớn (đường kính và độ nhô lớn) có thể gây tổn thương túi trong quá trình đưa vào, làm giảm tuổi thọ túi theo thời gian. Bên cạnh đó, khi điều chỉnh khoang bằng phương pháp phẫu tích mù (sử dụng ngón tay kiểm tra khoang) trong điều kiện cơ đang được giãn do thuốc giãn cơ, đánh giá kích thước khoang có thể không chính xác so với trạng thái sau khi thuốc hết tác dụng. Điều này có thể dẫn đến khoang không đủ tại vị trí bờ trong và chu vi đáy túi, gây chèn ép và gấp nếp túi ở vùng đáy.

Việc đặt túi ngực không đúng vị trí giữa hai mặt phẳng cơ có thể làm túi chịu áp lực chèn ép từ cơ ngực. Trong kỹ thuật phẫu tích mù, vùng thường ghi nhận chịu áp lực nhiều nhất là ¼ trên trong của túi.

- Một số trường hợp vỡ túi ngực sớm được ghi nhận ở những khách hàng có cấu trúc giải phẫu chân ngực ngắn. Ở các trường hợp này, khoang đặt túi thường được tạo rộng ở cực trên, khiến phần lớn túi ngực nằm lệch về phía cực trên. Do đó, túi ngực phải chịu áp lực đáng kể từ cơ ngực lớn, đặc biệt trong các tư thế làm căng cơ như khi nằm hoặc khi vận động, tập luyện. Trong những tình huống này, khoang đặt túi có thể trở nên thiếu, dẫn đến sự phân bố áp lực không đồng đều lên bề mặt túi và làm tăng nguy cơ tổn thương túi theo thời gian.

Các dấu hiệu gợi ý tình trạng khoang đặt túi không đủ khi chân ngực ngắn (ngực có khoảng cách từ núm vú đến chân ngực trước phẫu thuật < 5cm): cực trên ngực có vồng cao, thiếu độ đầy ở bờ ngoài và cực dưới; trong nhiều trường hợp, đầu ti có xu hướng chúc xuống dưới (khác với ngực sa trễ).

Điều này có thể dẫn đến việc phải tháo túi chỉ sau 5–7 năm, thậm chí một số trường hợp vỡ túi chỉ sau 2 năm.

Dưới đây là chia sẻ của ThS.BS Hồ Cao Vũ, người trực tiếp xử lý nhiều ca vỡ túi ngực, về nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết và quy trình tháo túi ngực bị vỡ.

Vỡ túi ngực thường diễn ra âm thầm

Rất nhiều trường hợp vỡ túi ngực âm thầm khó nhận biết. Phụ nữ nâng ngực cần thường xuyên siêu âm và chụp MRI định kỳ kiểm tra và theo dõi tình trạng túi ngực, bệnh lý của tuyến, bệnh lý liên quan đến túi độn, tình trạng của túi và bao xơ, bao túi (Pocket), phát hiện ung thư, các bất thường khác ở vòng 1 (vỡ túi, gấp túi, tụ dịch...).

Một số trường hợp đặt túi ngực nhám sản xuất theo cơ chế đông muối, siêu âm khó phát hiện tình trạng vỡ túi ngực, chị em đặt túi ngực nhám như Allergan, Polytech, Eurosilicone… cần thông báo hãng túi ngực, hỗ trợ bác sĩ đánh giá chính xác tình trạng gấp túi, rò rỉ túi, vỡ túi.

Nhận biết nguy cơ vỡ túi ngực sớm

Túi ngực sau khi đặt vào khoang, mặt sau của túi sẽ được trải đều, tựa vào mặt sau của xương lồng ngực. Mặt trước của túi được bao phủ bởi cơ, mô tuyến vú và da, trường hợp: Khoang thiếu, đặt túi ngực quá to, vị trí túi ngực nằm không đúng, áp lực từ cơ ngực chưa được giải phóng, bao xơ... là nguyên nhân gây vỡ túi sớm.

Các trường hợp túi ngực không nằm đúng vị trí có thể nhận biết như sau:

- Khe ngực xa dần theo thời gian

- Bờ trên ngày càng xẹp: Khoảng cách từ bờ trên đến đầu ti ngày càng dài

- Ngực vồng lên cao: Khoảng cách từ núm vú đến chân ngực ngắn, túi vồng lên cao - Ngực đổ ngoài: Khoảng cách từ núm vú đến cực trong dài (đặc biệt ởtư thế nằm)

Vỡ túi ngực chỉ sau 2 năm nâng ngực

Đa số chị em thường chỉ được thấy hình ảnh kết quả nâng ngực đẹp, đứng, đều ngay sau phẫu thuật hoặc vài tháng đầu, bỏ qua những biến chứng muộn có thể xảy ra. Dưới đây là trường hợp của vỡ túi ngực chỉ sau 2 năm. Chị Jun, 36 tuổi, nặng 45kg, cao 1m57, đã nâng ngực vào ngày 08/09/2023. Sau gần 2 năm, đến ngày 18/12/2025, qua siêu âm phát hiện vỡ túi ngực bên trái. Chị cho biết tái khám sau phẫu thuật 2 ngày (lần phẫu thuật trước) hình dáng ngực sau 2 ngày cân đối, đều, chị khá hài lòng.

Nhưng sau 2 năm nâng ngực chị thường xuyên gặp tình trạng đau nhói, hình dáng ngực thay đổi nhiều so với ngay sau mổ: Bên phải: tụt túi, lộ túi và bên trái: vỡ túi. ThS/BS Hồ Cao Vũ cho biết đây là lần đầu tiên bác gặp trường hợp vỡ túi ngực sau 2 năm thẩm mỹ. Bác sĩ khuyên khách hàng nên tháo túi ngực, chờ ngực ổn định từ 6 tháng đến 1 năm, sau đó mới quyết định có đặt lại túi ngực hay không, nhằm hạn chế rủi ro tái biến chứng lần hai, không nên quá vội vàng.

Bác sĩ sẽ chuẩn bị phương án để đặt lại túi ngực nếu khách hàng có nhu cầu.

Bác sĩ Hồ Cao Vũ cho biết thêm nguyên nhân xảy ra 4 biến chứng của chị sau 2 năm đến từ: Tạo khoang không đúng, túi quá lớn, không phù hợp với giải phẫu vùng đặt túi, áp lực trong khoang quá lớn ở nửa bầu ngực trên bên trái.

Quy trình tháo túi ngực vỡ sử dụng dao siêu âm

Quy trình tháo túi ngực vỡ bằng dao siêu âm kết hợp phương pháp mê mask thanh quản giúp chị em nhanh phục hồi và không cần nghỉ dưỡng, không sử dụng thuốc giảm đau hay kháng sinh sau phẫu thuật (loại trừ các trường hợp bao xơ độ 4, tụ dịch trong khoang), xuất viện sau 4 tiếng phẫu thuật.

Bước 1: Kiểm tra khoang túi ngực: Tụt túi, đổ ngoài, khoang thiếu, áp lực (thừa hoặc thiếu)

Bước 2: Mê mask thanh quản

Bước 3: Dùng dao siêu âm bóc tách vào khoang đặt túi

Bước 4: Tháo túi ngực vỡ

Bước 5: Vệ sinh khoang đặt túi

Bước 6: Kiểm tra khoang đặt túi có bao xơ, dãy xơ, vị trí khoang đặt túi (thừa hoặc thiếu).

Trường hợp khách hàng có mong muốn đặt túi lại tăng size hoặc hạ size, giữ nguyên size bác sĩ phải kiểm tra áp lực trong khoang. Sử dụng dao siêu âm mở rộng khoang và khâu tạo hình điều chỉnh áp lực trong khoang. Đặt lại túi mới hoặc chuẩn bị cho lần đặt túi tiếp theo. Phương pháp tháo túi ngực vỡ bằng dao siêu âm kết hợp gây mê mask thanh quản hiện đang được nhiều khách hàng đánh giá cao nhờ khả năng ít xâm lấn và phục hồi nhanh. Nhiều khách hàng sau khi tháo túi ngực vỡ không đau, sinh hoạt bình thường, trở về cuộc sống và làm việc bình thường sau 4 tiếng.

Nguy cơ xảy ra nếu không tháo túi ngực vỡ

Ths.Bs Hồ Cao Vũ ghi nhận nhiều trường hợp vỡ túi ngực thời gian dài gây ra phản ứng viêm giữa Gel silicon và mô trong pocket, ghi nhận: U nhú trong khoang, pocket sưng và phù nền, viêm mạn tính, một số trường hợp vỡ túi có bao xơ cần đánh giá thời điểm đặt lại túi ngực. Vì thế cần tháo túi ngực sớm ngay sau khi phát hiện vỡ túi.