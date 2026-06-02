Xưởng mút xốp bốc cháy giữa khu dân cư, nhiều hộ dân hốt hoảng tháo chạy

Khoảng hơn 16h ngày 2/6, đám cháy bùng phát tại xưởng sản xuất mút xốp rộng hàng trăm m² nằm giữa khu dân cư trên đường Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông. TP.HCM.

Bên trong xưởng chủ yếu là nguyên liệu và mút xốp thành phẩm nên đám cháy lan rất nhanh, bao trùm toàn bộ khu xưởng, tạo cột khói đen cuồn cuộn.

Thời điểm này, công nhân đang làm việc phát hiện đám cháy đã hô hào huy động bình chữa cháy mini dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy quá lớn, khói đen gây ngạt nên lực lượng chữa cháy tại chỗ không thể tiếp cận. Nhiều hộ dân xung quanh khu xưởng sợ cháy lan và lo hít phải khói độc nên hô hoán nhau rời nhà để phòng tránh.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM điều động 3 đơn vị, gồm Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9, 13, 20 và Đội 3 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, với hơn 10 phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai dập lửa.

Nhiều tổ trinh sát sử dụng mặt nạ chống độc, thiết bị chuyên dụng vào sâu bên trong hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Các tổ chữa cháy phải di chuyển vòi rồng theo nhiều hướng, để ngăn đám cháy sang nhà dân.

Sau hơn 1 giờ triển khai chữa lửa, đám cháy cơ bản được dập tắt. Các tổ cứu nạn cứu hộ tiếp tục di chuyển sâu bên trong hiện trường tìm kiếm, đề phòng có người mắc kẹt.

Nguyên nhân và thiệt hại sau vụ cháy đang được thống kê làm rõ.