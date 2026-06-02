Cuộc điện thoại giận dữ của Tổng thống Trump với Thủ tướng Israel

(VTC News) -

Axios ngày 2/6 dẫn lời hai quan chức Mỹ và một nguồn thạo tin cho biết ông Trump yêu cầu ông Netanyahu hủy kế hoạch tấn công Beirut, Lebanon đồng thời cáo buộc nhà lãnh đạo Israel đang gây nguy hiểm cho tiến trình đàm phán với Iran.

Đây được cho là một trong những cuộc điện đàm căng thẳng nhất giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: RT)

Một quan chức Mỹ tóm tắt lời ông Trump với ông Netanyahu như sau: "Nếu không có tôi thì ông đã phải ngồi tù. Tôi đang cứu ông. Giờ đây ai cũng ghét ông. Ai cũng ghét Israel vì chuyện này".

Một nguồn tin khác cho biết ông Trump đã rất tức giận và quát lớn với Thủ tướng Israel: "Ông đang làm cái quái gì vậy?".

Theo Axios, Tổng thống Trump nhấn mạnh Israel có quyền tự vệ nhưng cho rằng chính phủ của ông Netanyahu leo thang chiến dịch quân sự một cách không tương xứng trong những ngày gần đây, khiến thương vong dân sự gia tăng và nhiều tòa nhà bị phá hủy chỉ để nhắm vào các chỉ huy riêng lẻ của Hezbollah.

Israel thời gian qua đẩy mạnh chiến dịch không kích tại Lebanon nhằm vào các mục tiêu mà nước này cho là thuộc Hezbollah. Quân đội Israel cũng tiến sâu hơn vào miền nam Lebanon và kiểm soát pháo đài Beaufort - công trình có lịch sử khoảng 900 năm và giữ vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực.

Trong khi đó, Iran đe dọa từ bỏ các cuộc đàm phán với Mỹ. Theo truyền thông, bản ghi nhớ đang được Washington và Tehran thương lượng có điều khoản yêu cầu chấm dứt các hành động thù địch tại Lebanon.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết ông điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri và cảnh báo phản ứng của Tehran có thể vượt xa việc chỉ dừng đàm phán. "Nếu các hành động gây hấn của Israel nhằm vào Lebanon tiếp tục, chúng tôi không chỉ dừng tiến trình đàm phán mà còn sẽ đối đầu trực tiếp với kẻ thù", ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X.

Trên nền tảng Truth Social, ông Trump xác nhận đã trao đổi với ông Netanyahu và yêu cầu Israel không tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Beirut.

"Tôi đã nói chuyện với Netanyahu hôm nay và đề nghị ông ấy không mở cuộc tấn công lớn vào Beirut, Lebanon", ông Trump viết, đồng thời cho biết Thủ tướng Israel ra lệnh cho binh sĩ dừng kế hoạch này.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố các đại diện của ban lãnh đạo Hezbollah đã đồng ý ngừng bắn tên lửa vào Israel.

Tuy nhiên, ông Netanyahu cho biết đã nói với ông Trump rằng Israel sẽ tấn công Beirut nếu Hezbollah không chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào Israel.

"Lập trường của chúng tôi không thay đổi", Thủ tướng Israel viết, đồng thời khẳng định quân đội nước này sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự tại miền nam Lebanon "theo đúng kế hoạch".