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Xuất bản ngày 22/07/2026 06:32 PM
Cập nhật lúc 06:58 PM ngày 22/07/2026

Người đàn ông để lại 'món quà' cuối đời, cứu sống 3 bệnh nhân

Như Loan
Như Loan
(VTC News) -

Người cha 63 tuổi chết não đã để lại lá gan và hai giác mạc, giúp ba bệnh nhân có cơ hội sống, biến cuộc chia ly của gia đình thành món quà vô giá.

Ngày ông L.V.H. (63 tuổi) nhập viện sau một biến cố nghiêm trọng. Các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) huy động tối đa nhân lực, phương tiện, áp dụng mọi biện pháp hồi sức với hy vọng giành lại sự sống.

Suốt nhiều giờ, các ê-kíp liên tục chạy đua với thời gian. Tuy nhiên, tổn thương não quá nặng khiến mọi nỗ lực chuyên môn không thể thay đổi diễn biến bệnh. Sau khi thực hiện đầy đủ các bước đánh giá theo quy định, ông được xác định chết não.

Giữa khoảnh khắc đau đớn ấy, gia đình đưa ra một quyết định giúp ba cuộc đời khác được viết tiếp. Lá gan của ông được ghép cho một bệnh nhân suy gan giai đoạn cuối tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Hai giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Mắt Trung ương, mang lại cơ hội tìm lại ánh sáng cho hai người đang mòn mỏi chờ ghép.

Nhân viên y tế cúi đầu tri ân người hiến tạng. (Ảnh: BVCC)

Nhân viên y tế cúi đầu tri ân người hiến tạng. (Ảnh: BVCC)

Anh Khánh - con trai ông H. luôn tin rằng cho đi là điều ý nghĩa. “Khi biết bố không còn cơ hội hồi phục, tôi chỉ nghĩ nếu bố có thể giúp được người khác thì đó là món quà đẹp nhất bố để lại cho cuộc đời”, anh nói.

Điều anh mong mỏi chỉ là những người nhận được món quà của cha sẽ khỏe mạnh, sống tử tế và trân trọng cơ hội được trao thêm một lần.

Khi biết họ vẫn sống khỏe, chúng tôi cũng cảm thấy bố mình vẫn đang hiện diện đâu đó giữa cuộc đời”, anh Khánh nói.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, mỗi ca hiến mô, tạng sau chết não là nơi y học và lòng nhân ái gặp nhau.

Người thầy thuốc luôn làm tất cả để cứu chữa người bệnh đến giây phút cuối cùng. Khi không còn có thể giữ lại sự sống, điều chúng tôi có thể làm là đồng hành cùng gia đình để một phần sự sống ấy tiếp tục trong cơ thể những người khác. Mỗi quyết định hiến mô, tạng sau chết não đều là nghĩa cử vô cùng cao đẹp, vừa cứu sống nhiều người bệnh, vừa lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng”, ông nói.

Theo ông Thường, Bệnh viện Thanh Nhàn đang từng bước hoàn thiện quy trình phát hiện, hồi sức bảo tồn người hiến chết não, tư vấn và phối hợp điều phối theo hướng dẫn của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, nhằm giúp nhiều bệnh nhân hơn có cơ hội được hồi sinh.

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