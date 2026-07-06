Mất 2 anh chị vì bệnh di truyền, nam sinh 16 tuổi được ghép gan cứu sống

(VTC News) -

Đỗ Đăng Khoa, 16 tuổi, ở xã Cổ Đô, Hà Nội, từng nhiều lần đối mặt với nguy cơ tử vong vì căn bệnh xơ gan do đột biến gene di truyền. Sau khi hai anh chị ruột qua đời vì cùng căn bệnh, em được trao cơ hội sống mới nhờ ca ghép gan thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Khoa được phát hiện mắc xơ gan do đột biến gene từ năm 2016. Suốt nhiều năm, em liên tục nhập viện điều trị các biến chứng nặng của bệnh như xuất huyết tiêu hóa tái diễn, phải thắt tĩnh mạch thực quản nhiều lần, cắt lách và mắc hội chứng gan phổi mức độ nặng khiến khả năng hấp thu oxy suy giảm nghiêm trọng.

Bi kịch bệnh tật đeo bám cả gia đình. Trong 5 anh chị em, anh trai cả và chị gái thứ hai của Khoa đều qua đời vì xơ gan. Mẹ em mắc bệnh tâm thần và mất trong một vụ tai nạn năm 2020. Người cha làm ruộng trở thành chỗ dựa duy nhất của gia đình, vừa chăm sóc các con vừa vay mượn khoảng một tỷ đồng để chạy chữa cho con trai út. Khoa cũng được xác nhận là người khuyết tật do bệnh lý bẩm sinh.

ThS.BS Đỗ Hải Đăng khám lại cho người bệnh sau ghép gan.

Theo ThS.BS Đỗ Hải Đăng, Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Khoa được theo dõi điều trị nhiều năm tại Bệnh viện Nhi Trung ương trước khi chuyển sang ghép gan. Do không có người thân đủ điều kiện hiến tạng, em được chỉ định ghép gan từ nguồn hiến phù hợp.

Các bác sĩ đánh giá đây là cơ hội duy nhất giúp giải quyết căn nguyên bệnh lý và cải thiện hội chứng gan phổi đang ngày càng nặng.

Ca phẫu thuật đặt ra nhiều thách thức cho ê-kíp điều trị. Ở tuổi 16 nhưng Khoa phát triển chậm hơn so với bạn bè đồng trang lứa, cân nặng chỉ khoảng 40 kg, trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, xơ gan giai đoạn cuối và hội chứng gan phổi mức độ nặng.

Trong quá trình gây mê và phẫu thuật, các bác sĩ phải kiểm soát chặt chẽ tình trạng mất máu, lượng dịch truyền, huyết động và độ bão hòa oxy để hạn chế tối đa biến chứng. Thành công của ca ghép có sự phối hợp giữa Trung tâm Ghép tạng, Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng các chuyên gia gan mật nhi từ Bệnh viện Nhi Trung ương.

Sau 6 ngày ghép gan, chức năng gan của Khoa hoạt động tốt, các chỉ số tim mạch và hô hấp ổn định. Tuy nhiên, do hội chứng gan phổi đã tồn tại trong thời gian dài, tình trạng giảm oxy máu chưa thể cải thiện ngay mà cần thêm vài tháng để hồi phục dần. Các bác sĩ cũng tập trung nâng cao thể trạng và phục hồi chức năng để hỗ trợ quá trình hồi phục lâu dài cho bệnh nhân.

Nhớ lại thời điểm tiếp nhận Khoa, ThS.BS Đỗ Hải Đăng cho biết ê-kíp điều trị đặc biệt xúc động trước nghị lực của người bệnh và sự kiên trì của gia đình trong hành trình giành giật sự sống.

“Những bệnh nhi như Khoa còn cả tương lai phía trước. Chúng tôi luôn mong các em có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường, tiếp tục đến trường, khám phá thế giới và thực hiện những ước mơ của tuổi trẻ”, bác sĩ nói.

Ca ghép gan không chỉ cứu sống một cậu bé 16 tuổi đang đứng bên bờ vực sinh tử mà còn thắp lại hy vọng cho người cha đã trải qua quá nhiều mất mát, giúp ông tiếp tục tin vào tương lai của người con út.