7 cuộc đời được viết tiếp từ quyết định hiến tạng của một gia đình

(VTC News) -

Người đàn ông 49 tuổi, ở xã Thư Lâm (Hà Nội) tai nạn xe máy và được chuyển đến Bệnh viện Bắc Thăng Long trong tình trạng lơ mơ, chảy máu vùng mặt, phải đặt nội khí quản trước khi chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp. Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị chấn thương sọ não rất nặng, tụ máu ở nhiều vị trí thuộc hai bán cầu não. Các bác sĩ liên tiếp thực hiện hai ca phẫu thuật lấy máu tụ, xử trí vùng não dập và dẫn lưu não thất với hy vọng cứu người bệnh.

Tuy nhiên, tổn thương não quá nghiêm trọng khiến mọi nỗ lực điều trị không mang lại kết quả. Sau nhiều ngày hồi sức tích cực, hội đồng chuyên môn xác định bệnh nhân chết não theo đúng quy trình của Bộ Y tế, bao gồm đánh giá lâm sàng và chụp mạch não số hóa xóa nền để xác nhận.

Người bệnh được chụp mạch não số hoá xoá nền (DSA) để chẩn đoán xác định chết não.

Đối diện nỗi đau mất người thân, gia đình ban đầu không thể chấp nhận sự thật. Sau nhiều lần được đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng giải thích về tình trạng bệnh cũng như ý nghĩa của việc hiến mô, tạng, họ đưa ra quyết định đặc biệt: hiến toàn bộ những tạng còn khỏe mạnh để cứu người.

Điều dưỡng Đinh Thị Thu Nga, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, cho biết người đàn ông này từng trải qua ba lần tai nạn, sống cùng bố mẹ già sau khi vợ mất cách đây 8 năm. Người con trai duy nhất hiện là sinh viên Đại học Bách khoa.

“Gia đình chưa từng nghĩ đến chuyện hiến tạng. Họ đau đớn và cũng chịu nhiều áp lực từ người thân xung quanh. Nhưng sau nhiều lần trò chuyện, mọi người hiểu rằng người bệnh không còn khả năng hồi phục và quyết định biến mất mát của gia đình thành cơ hội sống cho người khác”, điều dưỡng Nga chia sẻ.

Theo kế hoạch điều phối, trái tim của người hiến được chuyển vào Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM để ghép cho một bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối.

Gan được chia thành hai phần, một phần chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, phần còn lại dành cho một bệnh nhi đang nguy kịch tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Hai quả thận được ghép ngay tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, trong khi hai giác mạc được chuyển tới Bệnh viện Đông Đô để mang lại ánh sáng cho những người bệnh khác.

Như vậy, từ một người hiến tạng, bảy bệnh nhân có thêm hy vọng được tiếp tục cuộc sống.

Ngay sau khi gia đình đồng thuận, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và các bệnh viện tiếp nhận khẩn trương triển khai quy trình lấy, bảo quản và vận chuyển tạng.

Theo các chuyên gia, Việt Nam hiện có hàng nghìn bệnh nhân suy tim, suy gan, suy thận và nhiều bệnh lý khác đang chờ được ghép tạng. Tuy nhiên, nguồn tạng hiến sau chết não vẫn còn rất khan hiếm, khiến nhiều người mất cơ hội điều trị.