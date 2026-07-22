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Xuất bản ngày 22/07/2026 03:46 PM
Xuất bản ngày 22/07/2026 03:46 PM

XSST 22/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 22/7/2026

(VTC News) - XSST 22/7, cập nhật kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 22/7/2026 mở thưởng vào lúc 16h15. Theo dõi XSST nhanh nhất và chính xác nhất.

Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 22/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSST 22/7/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSST 22/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay ngày 22/7/2026 - Xổ số Sóc Trăng thứ Tư ngày 22/7/2026

Xem lại KQXSST các ngày trước

- XSST 15/7/2026

Kết quả xổ số ngày 15/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng quay số mở thưởng như sau:

XSST 15/7, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 15/7/2026.

XSST 15/7, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 15/7/2026.

- XSST 8/7/2026

Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 8/7/2026 có giải đặc biệt là 708297 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSST 8/7, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 8/7/2026.

XSST 8/7, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 8/7/2026.

- XSST 1/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng ngày 1/7/2026 có giải đặc biệt là 778087 và các hạng giải khác như sau:

XSST 1/7, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 1/7/2026.

XSST 1/7, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 1/7/2026.

- XSST 24/6/2026

Kết quả xổ số ngày 24/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng quay số mở thưởng như sau:

XSST 24/6, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 24/6/2026.

XSST 24/6, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 24/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSST

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Sóc Trăng gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm Công ty XSKT Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm Công ty XSKT Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm Công ty XSKT Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm Công ty XSKT Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 22/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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