Ronaldo: 'Tây Ban Nha cho Messi trận thua thảm hại'

(VTC News) -

Ronaldo Nazario gọi thất bại của Argentina trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 là “thảm hại”. Theo huyền thoại bóng đá Brazil, Lionel Messi và đồng đội hoàn toàn lép vế dù chỉ thua với cách biệt một bàn sau 120 phút.

Argentina thất bại 0-1 bởi bàn thắng của Ferran Torres ở hiệp phụ thứ hai. Tuy nhiên, diễn biến trên sân cho thấy nhà đương kim vô địch gặp rất nhiều khó khăn trước đội bóng được đánh giá mạnh nhất giải.

Trong 90 phút thi đấu chính thức, Argentina không tung ra được cú sút nào về phía khung thành thủ môn Unai Simon. Messi gần như bị cô lập khi Tây Ban Nha kiểm soát bóng, làm chủ tuyến giữa và ngăn đối thủ tổ chức tấn công.

Đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại Argentina. (Ảnh: Reuters)

Bình luận trên kênh TikTok cá nhân, Ronaldo nói: “Đây là trận thua thảm hại, chênh lệch giữa Argentina và Tây Ban Nha rất lớn. Ngay cả khi có Messi, Argentina cũng không thể bằng Tây Ban Nha”.

“Họ không chơi với tinh thần quyết tâm lớn như các trận đấu trước. Một ngôi sao tài năng có thể giúp đội thắng một vài trận. Nhưng vô địch World Cup cần sức mạnh của toàn đội, như Tây Ban Nha. Mỗi cá nhân đều quan trọng”, cựu tiền đạo Brazil nhận xét.

Theo Ronaldo, trận chung kết World Cup 2026 là ngày lịch sử đối với bóng đá Tây Ban Nha. Đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente không thắng đậm, nhưng kiểm soát hoàn toàn trận đấu và hầu như không cho Argentina cơ hội tạo ra bất ngờ.

Tây Ban Nha không sử dụng phương án cử một cầu thủ theo kèm riêng Messi. Thay vào đó, họ khóa chặt những đường chuyền hướng đến đội trưởng Argentina, đồng thời khiến Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister và các đồng đội không thể triển khai bóng qua tuyến giữa.

Messi chỉ nhận được bóng thường xuyên hơn sau khi Tây Ban Nha vượt lên trong hiệp phụ thứ hai và chủ động lùi đội hình. Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại không đủ để cầu thủ 39 tuổi tạo thêm một màn giải cứu cho Argentina.

Ronaldo cho rằng thành công của Tây Ban Nha đến từ chất lượng đồng đều và một hệ thống chơi bóng hoàn chỉnh, trái ngược với sự phụ thuộc của Argentina vào những khoảnh khắc cá nhân.

“Đội tuyển Argentina chưa bao giờ chơi thứ bóng đá hay. Họ chỉ chiến đấu với tinh thần quyết tâm cao độ chứ không chơi đẹp mắt”, Ronaldo bình luận.

“Tây Ban Nha có DNA của lối chơi đẹp. Lối chơi đầy cảm hứng và nghệ sĩ của Brazil đã bị vượt qua, và phong cách hiện tại của Tây Ban Nha là tốt nhất”.

Nhận xét của Ronaldo gây chú ý bởi ông là một trong những đại diện tiêu biểu nhất của bóng đá tấn công Brazil. Cựu tiền đạo sinh năm 1976 từng cùng đội tuyển Brazil vô địch World Cup 1994 và 2002, đồng thời giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới trong thời kỳ đỉnh cao.

Argentina tiến đến trận chung kết nhờ màn trình diễn nổi bật của Messi. Đội trưởng 39 tuổi ghi 8 bàn và có 3 đường kiến tạo, nhiều lần giúp đội nhà vượt qua các trận đấu khó khăn.

Messi tạo ra khác biệt trong những chiến thắng sít sao trước Cape Verde, Ai Cập và đội tuyển Anh. Tuy nhiên, phép màu không xuất hiện ở trận cuối cùng khi Tây Ban Nha không cho Argentina đủ thời gian và không gian chơi bóng.

Danh hiệu Cầu thủ hay nhất World Cup 2026 thuộc về Rodri. Tiền vệ này là trung tâm trong hệ thống kiểm soát của Tây Ban Nha và tiếp tục thể hiện tầm ảnh hưởng lớn ở trận chung kết.

Ronaldo cho rằng màn trình diễn tại World Cup có thể giúp Rodri trở thành ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng thế giới.

“Cậu ấy là ứng cử viên số một cho Quả bóng vàng. Rodri là cầu thủ nổi bật nhất của Tây Ban Nha tại World Cup này và điều đó có trọng lượng rất lớn”, Ronaldo nói. “Cậu ấy có thể giành được danh hiệu ấy thêm một lần nữa”.

Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup lần thứ hai trong lịch sử. Trong khi đó, Argentina không thể bảo vệ ngôi vương, còn Messi khép lại giải đấu bằng thất bại trong trận chung kết có thể là lần xuất hiện cuối cùng của anh tại sân khấu World Cup.