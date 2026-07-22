Cậu bé lớp 7 đi gần 30km đến bệnh viện đánh đàn cho bệnh nhân nghe

(VTC News) -

Những ngày gần đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh cậu bé say sưa chơi đàn piano giữa đại sảnh Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt xem và hàng trăm bình luận.

Trong không gian rộng lớn của bệnh viện, nơi được thiết kế với điểm nhấn là cây đàn Grand Piano, cậu bé nhỏ tuổi thả hồn vào từng phím đàn. Những giai điệu quen thuộc của bản Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ vang lên, khiến nhiều bệnh nhân, người nhà và cả các y bác sĩ đang vội vã với công việc cũng dừng chân lắng nghe.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự xúc động trước hình ảnh cậu bé dùng âm nhạc để sẻ chia với những người đang chống chọi bệnh tật.

Cậu bé Huy say sưa bên phím đàn tại sảnh Bệnh viện Bạch Mai. (Nguồn: BV Bạch Mai)

“Nghệ sĩ nhí” trong đoạn clip là Ma Công Huy, sinh năm 2013, học sinh lớp 7 trường THCS Phùng Chí Kiên, sinh sống tại phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình. Huy học piano từ năm lớp 3 và dành nhiều thời gian luyện tập.

Cơ duyên đưa Huy đến với cây đàn ở bệnh viện bắt đầu từ tháng 6, khi Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa khai trương và đưa cây đàn piano vào khu vực sảnh chính. Chị Nguyễn Thu Trang, mẹ của Huy, nhớ lại hình ảnh nghệ sĩ viola Nguyệt Thu dù đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội nhưng vẫn dùng tiếng đàn để mang âm nhạc xóa đi những mệt mỏi nơi bệnh viện. Chị trò chuyện với con trai về ý tưởng mang âm nhạc đến bệnh viện để tiếp thêm động lực cho người bệnh, đồng thời giúp các y, bác sĩ vơi bớt áp lực sau những giờ làm việc căng thẳng.

Hai mẹ con chủ động kết nối với nghệ sĩ Nguyệt Thu và được trở thành một phần của dự án “Nơi yêu thương bắt đầu” - chương trình tổ chức các buổi biểu diễn âm nhạc trực tiếp trong bệnh viện nhằm lan tỏa năng lượng tích cực, nâng đỡ tinh thần cho bệnh nhân, người nhà và đội ngũ nhân viên y tế.

Từ đó, gần như đều đặn mỗi tuần vào thứ ba và thứ năm, Huy được mẹ và ông chở xe máy vượt quãng đường gần 30km từ nhà đến bệnh viện để biểu diễn. Không sân khấu, không cát-xê, cũng chẳng có ánh đèn rực rỡ, “khán giả” của em là những bệnh nhân đang ngồi chờ khám, những người vừa trải qua ca phẫu thuật, người nhà nhiều ngày túc trực chăm sóc người thân và các y, bác sĩ sau nhiều giờ làm việc căng thẳng.

Mỗi khi tiếng đàn cất lên, không gian bệnh viện như chậm lại. Có người lặng lẽ ngồi nghe hết bản nhạc, có người mỉm cười, có người lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc đặc biệt ấy.

Cậu bé Ma Công Huy yêu thích đàn piano từ khi mới học lớp 3. (Ảnh: NVCC)

Với Huy, mỗi phím đàn đều mang theo một lời chúc. Đó là lời chúc bình an gửi tới những người bệnh đang kiên cường trên hành trình tìm lại sức khỏe. Là lời tri ân dành cho đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng ngày đêm tận tụy cứu chữa, chăm sóc người bệnh. Đây cũng là sợi dây kết nối những trái tim, lan tỏa sự ấm áp cùng nguồn năng lượng tích cực đến mọi góc nhỏ của bệnh viện.

Có lẽ vì thế mà những bản nhạc của cậu học trò lớp 7 không chỉ làm lay động những người có mặt tại bệnh viện, mà còn chạm đến trái tim của hàng nghìn người. Hành động nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa của Huy cho thấy đôi khi, để mang đến niềm vui và hy vọng cho người khác, không cần những điều lớn lao mà cất lên từ sự sẻ chia chân thành.