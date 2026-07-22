(VTC News) -

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo dự báo, thời tiết Hà Nội hôm nay 22/7 tiếp tục chịu ảnh hưởng của hình thái thời tiết mùa hè đặc trưng với nền nhiệt ở mức cao. Ban ngày trời có nắng, một số khu vực có thể xuất hiện nắng nóng, trong khi chiều tối và đêm khả năng xảy ra mưa rào và dông cục bộ.

Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội dao động 27-29°C, tạo cảm giác oi bức ngay từ sáng sớm. Đến trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35°C, một số nơi có thể vượt 35°C, kết hợp với độ ẩm cao khiến cảm giác thực tế ngoài trời nóng hơn so với nhiệt độ đo được.

Thời tiết ban ngày thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, tuy nhiên người dân nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong khoảng 11-15h, khi cường độ bức xạ tia UV thường đạt mức cao. Việc sử dụng áo chống nắng, mũ rộng vành, kính râm và bổ sung đủ nước sẽ giúp giảm nguy cơ say nắng, mất nước và mệt mỏi do thời tiết nóng.

Cảnh báo mưa rào và dông vào chiều tối

Dự báo thời tiết cho thấy từ cuối chiều đến đêm, Hà Nội có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Mặc dù phạm vi mưa không rộng, nhưng trong các cơn dông vẫn tiềm ẩn nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Những cơn mưa dông mùa hè thường xuất hiện nhanh và kết thúc trong thời gian ngắn, song có thể gây ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông, đặc biệt tại các tuyến đường đông đúc hoặc khu vực có nhiều cây xanh.

Ngoài ra, khi có dông, người dân không nên trú mưa dưới gốc cây lớn, gần cột điện hoặc các công trình kim loại nhằm hạn chế nguy cơ bị sét đánh. Những hộ gia đình cũng cần kiểm tra, gia cố mái che, biển quảng cáo và các vật dụng ngoài trời để phòng tránh gió giật.

Thời tiết Hà Nội hôm nay 22/7: Ngày nắng nóng, chiều tối có thể mưa dông

Khuyến cáo cho người dân

Nền nhiệt cao kéo dài trong nhiều giờ có thể khiến cơ thể dễ mất nước, đặc biệt đối với người lao động ngoài trời, người cao tuổi và trẻ nhỏ. Các chuyên gia khuyến cáo nên uống nước thường xuyên, bổ sung khoáng chất và hạn chế làm việc liên tục dưới trời nắng gắt.

Đối với người tham gia giao thông bằng xe máy, việc mặc trang phục chống nắng và che chắn đầy đủ sẽ giúp hạn chế tác động của nhiệt độ cao cũng như tia cực tím. Trong trường hợp xuất hiện mưa dông bất ngờ, cần giảm tốc độ, bật đèn xe và giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện khác.

Chi tiết thời tiết Hà Nội hôm nay 22/7

Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C.

Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Trời có mây; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ.

Cảnh báo trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhìn chung, thời tiết Hà Nội hôm nay 22/7 vẫn mang đặc trưng nắng nóng vào ban ngày và khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ về chiều tối, đêm.

Người dân nên chủ động sắp xếp lịch trình hợp lý, tăng cường các biện pháp chống nắng vào ban ngày và theo dõi dự báo thời tiết để ứng phó kịp thời với các hiện tượng dông, lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra.