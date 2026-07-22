Vietlott 22/7 - Xổ số Vietlott hôm nay 22/7/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 22/7. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 22/7/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 22/7/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

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Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 22/7/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

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Vietlott 19/7, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 19/7/2026

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Vietlott 17/7, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 17/7/2026

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Vietlott 15/7, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 15/7/2026

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Vietlott 12/7, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 12/7/2026

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

Bạn có thể theo dõi kết quả XSMN mỗi ngày trên vtcnews.vn với thông tin được cập nhật nhanh, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

Ngoài ra, chương trình quay số mở thưởng được truyền hình trực tiếp từ 16h15 hằng ngày. Hãy chọn đúng kênh theo đài quay thưởng của từng ngày để theo dõi thuận tiện.

Nếu muốn xem trực tiếp, bạn có thể đến trường quay của đơn vị tổ chức mở thưởng. Trường hợp trúng giải, người chơi cũng có thể làm thủ tục nhận thưởng tại công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Để tham gia Mega 6/45 hiệu quả, người chơi nên nắm rõ thể lệ, cách chọn số, cơ cấu giải thưởng và quy định nhận thưởng trước khi mua vé.

- Chỉ những vé do Vietlott phát hành hợp lệ, còn nguyên vẹn, không rách, tẩy xóa, chắp vá hoặc chỉnh sửa và có bộ số trùng với kết quả công bố mới đủ điều kiện lĩnh thưởng.

- Mỗi vé chỉ có giá trị cho một kỳ quay đã đăng ký. Nếu mua sát thời điểm khóa bán, hệ thống sẽ tự động chuyển sang kỳ quay tiếp theo.

- Người trúng cần nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Quá thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực theo quy định của Vietlott.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Đối với giải thưởng Mega 6/45 dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể nhận tiền tại đại lý hoặc điểm bán vé được Vietlott ủy quyền để tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn.

- Nếu giá trị giải từ 10 tỷ đồng trở lên, người nhận thưởng cần đến trụ sở hoặc văn phòng đại diện Vietlott để hoàn tất các bước xác minh và lĩnh giải.

- Toàn bộ quy trình kiểm tra vé, xác thực hồ sơ và chi trả đều được Vietlott thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm minh bạch và quyền lợi của người trúng thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Chỉ người từ đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc diện bị pháp luật cấm mới được tham gia các sản phẩm xổ số Vietlott.

- Tiền thưởng Vietlott được chi trả bằng đồng Việt Nam. Với các giải thưởng phải nộp thuế, người trúng sẽ thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định trước khi nhận tiền.

- Khi mua vé qua kênh trực tuyến chính thức, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ để phục vụ việc xác minh tài khoản và hỗ trợ nhận thưởng khi cần thiết.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 22/7/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.