Khoảnh khắc tiễn biệt nghẹn ngào của thầy hiệu trưởng với học trò hiến tạng cứu người

(VTC News) -

Lời tiễn biệt nghẹn ngào của thầy hiệu trưởng với nam sinh hiến tạng sau tai nạn. (Video: BVCC)

Tiếng nấc xen lẫn những lời dặn dò cuối cùng của người thầy dành cho cậu học trò mới bước vào giảng đường chưa đầy một năm khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Trên giường bệnh, N.V.N., 19 tuổi, sinh viên năm nhất Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Y - Dược Phenikaa, khép lại cuộc đời sau tai nạn giao thông.

Tai nạn xảy ra khi N. đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, mang theo nhiều dự định trong chặng đường học tập phía trước. Là sinh viên y khoa, em nuôi ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh, cứu người. S

Các bác sĩ nỗ lực hồi sức, áp dụng nhiều biện pháp điều trị chuyên sâu. Tuy nhiên, những tổn thương não quá nghiêm trọng khiến mọi hy vọng dần khép lại. Sau quá trình đánh giá chuyên môn, N. được xác định chết não.

Khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động nhất là khi lãnh đạo Trường Y - Dược Phenikaa có mặt tại bệnh viện để tiễn biệt người học trò.

Tin dữ khiến gia đình suy sụp. Mẹ của N. là nhân viên y tế đang công tác tại Trường Y - Dược Phenikaa, hiểu rõ ý nghĩa của việc hiến mô, tạng đối với những bệnh nhân đang cận kề ranh giới sinh tử. Sau nhiều giờ đau đớn và cân nhắc, bà cùng các thành viên trong gia đình đưa ra quyết định khó khăn nhất: hiến tặng các mô, tạng của con trai để cứu những người khác.

Quyết định ấy không chỉ là sự sẻ chia giữa lúc mất mát tột cùng, mà còn là cách để ước mơ khoác áo blouse trắng của N. được tiếp nối theo hành trình khác. Lá gan của N.V.N được ghép cho một người đàn ông 56 tuổi bị ung thư biểu mô tế bào gan. Hai quả thận được ghép cho một người đàn ông 43 tuổi và một phụ nữ 23 tuổi - những bệnh nhân nhiều năm phải sống phụ thuộc vào máy chạy thận và mòn mỏi chờ đợi nguồn tạng hiến.

Em chưa kịp đứng trong phòng khám, chưa một lần trực cấp cứu hay cầm dao mổ cứu bệnh nhân, nhưng sự ra đi của em mang đến cơ hội hồi sinh cho nhiều người đang chờ ghép tạng, những bệnh nhân từng chỉ còn hy vọng mong manh vào một phép màu.

Đứng trước học trò, thầy hiệu trưởng lặng người hồi lâu trước khi gửi lời từ biệt cuối cùng. Không chỉ mất đi một sinh viên, nhà trường còn mất đi một người trẻ mang trong mình khát vọng cống hiến cho ngành y. Thầy xúc động chia sẻ: “Trân trọng và tri ân khi ở khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời, em và gia đình đã lựa chọn một hướng đi, một nghĩa cử rất cao đẹp để nhân thêm sự sống trong em cho những cuộc đời và nhiều hoàn cảnh khó khăn khác”.

Lời tri ân của các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đến N.V.N

Những lời ấy khiến nhiều người có mặt không giấu được sự nghẹn ngào. Với các giảng viên và bạn học, N. ra đi khi hành trình học tập còn dang dở, nhưng lựa chọn của em đã để lại bài học sâu sắc về lòng nhân ái và tinh thần cống hiến.

Trong y học, hiến mô, tạng từ người chết não được xem là một trong những nghĩa cử cao đẹp nhất bởi một người hiến có thể mang lại cơ hội sống hoặc cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhiều bệnh nhân. Thế nhưng, do những rào cản về tâm lý và quan niệm truyền thống, số lượng người hiến sau chết não tại Việt Nam vẫn còn rất hạn chế so với nhu cầu ghép tạng ngày càng tăng.