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Xuất bản ngày 22/07/2026 04:41 PM
Cập nhật lúc 04:42 PM ngày 22/07/2026

Trung ương thảo luận về đề án thành lập TP Quảng Ninh và TP Bắc Ninh

Anh Văn
Anh Văn
(VTC News) -

Trong ngày làm việc thứ ba, Hội nghị Trung ương 3 thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có đề án lập TP Quảng Ninh và TP Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát hành thông cáo báo chí ngày làm việc thứ ba, ngày 22/7, của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 3. (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản Việt Nam)

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 3. (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản Việt Nam)

Theo đó, buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành Hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về 2 nội dung.

Một là Đề án tổng kết Nghị quyết số 36 ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Hai là Đề án tổng kết Nghị quyết số 24 ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.

Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Tổ, thảo luận về 4 nội dung.

Bao gồm: Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển; Đề án Chiến lược An ninh quốc gia; Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương; Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Ngày 23/7, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.

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