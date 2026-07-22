Messi thống trị mọi chỉ số, xứng đáng xuất sắc nhất World Cup 2026

(VTC News) -

Dù không thể cùng Argentina bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết, Lionel Messi vẫn được hàng loạt tổ chức thống kê và giới truyền thông quốc tế đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu nhờ những thống kê toàn diện ở tuổi 39.

Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026

Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Thế giới (IFFHS) chính thức công bố Lionel Messi (Argentina) là Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026. Đây là danh hiệu cá nhân cao quý nhất mà tổ chức này trao cho cầu thủ có màn trình diễn nổi bật nhất giải đấu.

Messi được IFFHS và AIPS bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Giải thưởng được xác định dựa trên chỉ số đánh giá tổng hợp của IFFHS, một hệ thống chấm điểm dựa trên dữ liệu, kết hợp giữa điểm số từng trận đấu, số bàn thắng, số pha kiến tạo và mức độ ảnh hưởng của cầu thủ ở các trận đấu thuộc vòng knock-out trong suốt hành trình tại World Cup. Sau quá trình phân tích toàn diện mọi màn trình diễn tại World Cup 2026, IFFHS khẳng định Messi là cầu thủ xứng đáng với danh hiệu này.

Những con số đứng sau danh hiệu này được IFFHS đánh giá là đặc biệt ấn tượng. Messi góp mặt trong cả 7 trận đấu của đội tuyển Argentina, thi đấu tổng cộng 626 phút ở sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới.

Siêu sao người Argentina đạt điểm trung bình 8,33 theo hệ thống chấm điểm của IFFHS sau 7 trận. Theo tổ chức này, đây không phải là kết quả của một vài màn trình diễn xuất thần đơn lẻ, mà phản ánh sự xuất sắc ổn định và mang tính quyết định xuyên suốt từ vòng bảng cho đến trận chung kết.

IFFHS cho biết hệ thống đánh giá của họ đặc biệt coi trọng màn trình diễn ở vòng knock-out, bởi đây là giai đoạn mà chỉ một sai lầm cũng có thể khiến đội tuyển bị loại. Theo tổ chức này, những đóng góp của Messi trong các trận đấu loại trực tiếp đóng vai trò then chốt giúp Argentina tiến vào chung kết.

Lionel Messi cũng được Hiệp hội Báo chí Thể thao Quốc tế (AIPS) bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026. Cuộc bình chọn có sự tham gia của 472 đại diện các cơ quan báo chí thể thao đến từ 121 quốc gia. Đội trưởng tuyển Argentina giành 1.179 điểm, vượt xa tiền đạo người Pháp Kylian Mbappe, người đứng thứ hai với 717 điểm. Tiền vệ người Anh Jude Bellingham của Real Madrid xếp thứ ba với 470 điểm.

Tiền đạo người Na Uy Erling Haaland đứng thứ tư, theo sau là tài năng trẻ người Tây Ban Nha Lamine Yamal ở vị trí thứ năm. Đáng chú ý, Rodri, chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2026 do FIFA trao tặng, chỉ xếp thứ sáu trong cuộc bình chọn này.

Thống trị gần như mọi chỉ số tấn công

Theo phân tích của Opta, Messi là cầu thủ tấn công nổi bật nhất World Cup 2026. Siêu sao người Argentina ghi 8 bàn thắng, chỉ xếp sau Mbappe (10 bàn), nhưng lại tạo ra ảnh hưởng toàn diện hơn ở khâu sáng tạo.

Opta thống kê Messi tạo ra tới 25 cơ hội ghi bàn, nhiều hơn ít nhất 7 cơ hội so với bất kỳ cầu thủ nào khác tại giải. Sau World Cup 2026, anh cũng nâng thành tích lên 21 bàn thắng và 12 pha kiến tạo trong lịch sử các kỳ World Cup - lần lượt đứng thứ hai về số bàn thắng và số một về kiến tạo.

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Nếu Opta nhấn mạnh khả năng tạo cơ hội, Sofascore lại cho thấy sự toàn diện của Messi ở hầu hết các chỉ số tấn công. Theo nền tảng thống kê này, đội trưởng Argentina là cầu thủ rê bóng thành công nhiều nhất World Cup 2026 với 28 lần, đồng thời dẫn đầu về số đường chuyền tạo cơ hội (26) và số cơ hội ngon ăn được tạo ra (8).

Không chỉ nổi bật ở vai trò tổ chức lối chơi, Messi còn duy trì hiệu suất ghi bàn và số lần kiến tạo ấn tượng. Nhờ sự cân bằng giữa ghi bàn, kiến tạo và khả năng tạo ảnh hưởng lên thế trận, Messi đạt điểm trung bình 8,79 theo Sofascore, cao nhất trong số các cầu thủ thi đấu tại World Cup 2026.

Sofascore đánh giá rằng khi tổng hợp các chỉ số về rê bóng, sáng tạo và tạo cơ hội, không cầu thủ nào có tầm ảnh hưởng lên lối chơi lớn như Messi. Ở tuổi 39, anh vẫn là trung tâm trong mọi đợt tấn công của Argentina và tiếp tục chứng minh khả năng quyết định trận đấu bằng cả những bàn thắng lẫn các đường chuyền mang tính đột biến.

Trong khi đó, thống kê của WhoScored cho thấy siêu sao người Argentina đứng thứ hai về mức độ đóng góp vào bàn thắng của đội tuyển tại World Cup 2026, chỉ sau Mbappe. Tiền đạo 39 tuổi trực tiếp đóng góp 42% số bàn thắng của đội tuyển. Chỉ duy nhất Mbappe có tỷ lệ cao hơn khi ghi 10 trong số 20 bàn thắng của “Les Bleus”, tương đương 50%.