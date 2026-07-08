Bộ Y tế chấn chỉnh việc bệnh viện tự điều phối tạng hiến

(VTC News) -

Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trên cả nước khẩn trương chấn chỉnh hoạt động điều phối ghép mô, bộ phận cơ thể người sau khi ghi nhận phản ánh về việc một số bệnh viện tự kết nối, điều phối mô, tạng không đúng quy định pháp luật.

Theo Bộ Y tế, thông tin này được Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người báo cáo. Trước thực trạng trên, Bộ yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm toàn bộ hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người diễn ra minh bạch, đúng thẩm quyền và đúng quy trình.

Bộ Y tế nhấn mạnh, theo quy định hiện hành, chỉ Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người mới có chức năng điều phối việc lấy, ghép, bảo quản, lưu giữ và vận chuyển mô, bộ phận cơ thể người trên phạm vi cả nước.

Một ca hiến ghép mô tạng thực hiện tại tuyến y tế trung ương.

Trung tâm này có nhiệm vụ tiếp nhận đăng ký hiến mô, tạng; quản lý danh sách chờ ghép trên toàn quốc; cấp thẻ hiến tạng; quản lý dữ liệu người hiến và người nhận; tổ chức điều phối nguồn tạng hiến, đồng thời thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ghép tạng.

Đối với các cơ sở khám chữa bệnh đã được công nhận đủ điều kiện lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người, Bộ Y tế yêu cầu tuyệt đối tuân thủ các quy định của Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

Việc điều phối nguồn tạng phải bảo đảm nguyên tắc công bằng, minh bạch. Thứ tự ưu tiên ghép tạng được xác định theo quy định, gồm trẻ em, người bệnh cấp cứu, người từng hiến tạng khi có chỉ định ghép hoặc người đứng đầu danh sách chờ ghép.

Trong trường hợp có nhiều người nhận phù hợp về mặt sinh học, ưu tiên sẽ được dành cho người đang có tên trong danh sách chờ ghép của cơ sở y tế tiếp nhận nguồn tạng hiến.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện khẩn trương rà soát toàn bộ quy trình điều phối, tiếp nhận, thẩm định và xác minh mối quan hệ giữa người hiến với người nhận, đặc biệt đối với các trường hợp hiến mô, bộ phận cơ thể từ người hiến sống.

Các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ Y tế nếu để xảy ra sai phạm trong phạm vi quản lý.

Đối với Sở Y tế các tỉnh, thành phố và cơ quan y tế thuộc các bộ, ngành, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động lấy, ghép và điều phối mô, bộ phận cơ thể người tại các cơ sở khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý, bao gồm cả trường hợp hiến từ người sống, người chết não và người hiến sau khi chết.

Theo Bộ Y tế, hiện cả nước có 32 cơ sở khám chữa bệnh được công nhận đủ điều kiện lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người. Trong số này có các bệnh viện lớn như Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện Thống Nhất.

Động thái chấn chỉnh được Bộ Y tế đưa ra nhằm siết chặt công tác quản lý, ngăn chặn tình trạng điều phối mô, tạng không đúng thẩm quyền, đồng thời bảo đảm mọi nguồn tạng hiến được phân bổ công bằng, minh bạch và đúng quy định.